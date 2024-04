Semjénháza–Csesztreg 0–2 (0–2)

Semjénháza, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Semjénháza: Matthew – Kretz, Novák, Horváth P., Horváth Á., Schuller, Kovács, Kapuvári, Bagó, Kozári (Dobri), Szilágyi (Horváth G.). Játékos-edző: Kovács György.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Szabó B. (Németh G.), Biharvári, Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá. (Kiss Ba.), Őri M. (Magai), Tóth, Szabó K., Németh (Orbán). Edző: Tamás Tamás.

Küzdelmes mérkőzésen a vendégek a második percben Szabó Barnabás révén egy szépségdíjas góllal megszerezték a vezetést, majd a félidő közepén újra mattolták a semjénházai védelmet. A második játékrészben minden egy lapra feltéve támadtak a hazaiak, de gólt sajnos nem tudtak rúgni. A hazai szurkolók számon kérték a játékvezetőt egy 11-es meg nem ítélésénél, de a bírói síp néma maradt.

Gólszerzők: Szabó B., Kiss Bá.

Jók: Kretz, Schuller, ill. Szabó K. (a mezőny legjobbja), Nagy N., Szabó B.

Kiállítva: Kretz (68., Semjénháza).

U19: Semjénháza–Csesztreg 6–0.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Zalaszentgrót 1–1 (0–0)

Murakeresztúr, 150 néző. Jv.: Baranyai R.

Murakeresztúr: Németh B. – Békefi, Czigány, Rodek, Körösi, Gyuranecz, Büki, Pál, Dezső, Bekő (Márkovits), Orbán. Edző: Visnovics László.

Zalaszentgrót: Garai – Lampert, Doszpoth (Péhl), Ferenczi (Baksa), Horváth B., Kovács L., Iberhart, Kaprinai, Horváth S. (Molnár Zs.), Horváth D., Czibor (Kovács-Braun). Edző: Bencze Péter.

Küzdelmes mérkőzésen a hősiesen küzdő hazaiak, ha szerencsével is, de otthon tartottak egy pontot.

Gólszerzők: Dezső, ill. Ferenczi.

Jók: az egész csapat, ill. Kaprinai, Iberhart, Kovács L.

U19: Murakeresztúr–Zalaszentgrót 2–4.

Tarr Andráshida SC–Szepetnek 2–3 (2–0)

Zalaegerszeg-Andráshida, 60 néző. Jv.: Bolla L.

Andráshida SC: Paksy – Fábián B., Fábián K., Kiss B., Szabó B., Lukács, Czotter (Szőke), László, Pataky, Németh R., Fülöp. Játékos-edző: László Dávid.

Szepetnek: Bocskai – Fadgyas, Üst (Bilák P.), Pápai, Csavari (Szabó B.), Nagy T., Dömötör, Rákhely, Bános, Orsós (Millei), Kolman. Edző: Németh István.

Az első félidőben a hazaiak meglepték a Szepetneket, letámadásra játszottak, és végig veszélyesek voltak. Két pontrúgásból gólt is sikerült szereznie az ASC-nek, így 2–0-s előnnyel vonulhattak az öltözőbe. Szünetben a vendégek kettőt is cseréltek, és komoly erőket mozgósítottak a győzelemért. Ebben az időszakban többet birtokolták a szepetnekiek a labdát, több helyzetet is kialakítottak és sikerült fordítaniuk. Végül egy jó iramú mérkőzésen a nagyobb rutin döntött, a vendégek megérdemelten nyerték a találkozót, de a hazaiak is mindent megtettek a sikerért.

Gólszerzők: Czotter, Németh R., ill. Nagy T., Millei, Fadgyas.

Jók: az egész csapat, ill. Rákhely, Dömötör, Kolman.