Nagykanizsai Futsal Club–Újpesti TE 6-4 (3-1)

Nagykanizsa, 500 néző. Jv.: Héra.

Nagykanizsa FC: Szabó Á. – Kollár, Schuller, Bagó Be., Kovács Gy. Csere: Szőke R. (kapus), Dömötörfy, Bolla, Béli M., Gyurcsányi, Bogyó, Németh M., Horváth G. Játékos-edző: Gyurcsányi Zsolt.

Gólszerzők: Kollár (11.), Bogyó (14.), Kovács Gy. (18.), Béli M. (28. - büntetőből), Schuller (34.), Bagó Be. (40.), illetve Kasza (16., 28.), Csernay (21., 40.).

Egyrészt a jelenlegi idény utolsó hazai bajnoki találkozója, másrészt a már biztosan megszerzett dobogós helyezés – no, meg némi okos marketinghúzás – eredményeképpen is újra tekintélyesebb létszámú nézősereg foglalt helyet a Kanizsa Aréna lelátóján. Azt érdemes rögzíteni, hogy a Nagykanizsai FC egy bajnokival többet játszott már le a felsőházban a liláknál, ettől függetlenül mindenképp remek fegyverténynek könyvelhették volna el, ha sikerükkel az UTE-t megelőzve a Nyugati csoport második helyére is felléphettek volna Béli Milánék.

A hazai érzelmű érdeklődőknek nem kellett csalatkozniuk, a kezdeti taktikai tapogatózás közepette is akadt már lehetőségük a dél-zalaiaknak gólok szerzésére. Idővel ez sikerrel járt begyötört, valamint váratlan találatok formájában. Amire figyelni kellett, hogy mindig jött újpesti válasz. Volt, hogy relatíve gyorsan, vagy mondjuk a második félidő elején rögtön... A vendéglátók egy pillanatig sem érezhették biztonságban magukat, de 5-3 után sikerült elérni, hogy az ellenfél már nem tudta rárúgni viszonylag gyorsan a negyedik találatát. Többen akár érezhették magukat úgy is, mintha megállt volna az idő, de a 40. percben megrúgott hatodik kanizsai gól eldöntötte a bajnoki mérkőzés sorsát.

A Nagykanizsai Futsal Club pedig a tabellán a második helyre lépett előre. A kanizsai legénység a szezont pénteken a listavezető TFSE otthonában zárhatja.