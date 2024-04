Egészen pontosan személyekről van szó, olyan játékosokról, sportszakmai vezetőkről, akik valamilyen formában részesei voltak a másik klubnak. Maradjunk is ezen a vonalon. Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója például 2021-ben éppen a ZTE FC-től távozva lett a fehérváriak klubigazgatója, aki akkor visszatért anyaegyesületéhez, hogy egy éve visszatérjen az egerszegiekhez. Márton Gábor vezetőedző 2020-ban egy sikeres egerszegi szezon után fogadta el a Fehérvár FC ajánlatát, a szakvezető pedig az ősszel tért ismét vissza a ZTE FC-hez.

A ZTE FC és a Fehérvár FC jelenlegi keretében több játékos is van, akik kötődnek a másikhoz. Közülük is leginkább talán Gergényi Bence, aki öt évet töltött el a zalai együttesben, hogy aztán a nyáron Fehérvárra szerződjön. A Fejér vármegyeiek északmacedón válogatott védője, Nikola Serafimov a 2021/2022-es bajnoki évet töltötte a kék-fehéreknél. Egerszegi oldalon a ZTE FC csapatkapitánya, Szendrei Norbert a fordított utat járta be, hiszen két szezonnal ezelőtt a "Viditől" szerződött a ZTE FC-hez. (Van még valaki, nevezetesen Vlaszák Géza kapusedző, aki 1992/93-ban védte a Videoton kapuját).

Nos, ennyit erről, s noha ismerősökből bővelkedik a párosítás, vasárnap a három pont megszerzéséért harcolnak a felek. A Fehérvár FC jelenleg a harmadik és jó eséllyel a dobogón végez, de lehet akár második is. A múlt héten éppen a Paksot győzte le Bartosz Grzelak csapata 2-1-re. A ZTE FC jelenleg nyolcadik, és nem sokon múlt, hogy egy hete bravúrpontot szerezzen a címvédő Ferencvárostól. Ám, hogy mennyire volt, illetve meddig maradt mindez fájó seb, erről Szendrei Norbertet kérdeztük az újabb összecsapás kapcsán. A ZTE FC ősszel 3-3-as döntetlent játszott Fehérváron, idén februárban pedig 3-1-re legyőzte őket.

– Úgy érzem, hogy az utolsó percekben történtektől eltekintve elégedettek lehettünk az FTC elleni játékkal, hiszen nulla-kettőről jöttünk vissza a meccsbe, sajnos az utolsó percben kapott gól miatt viszont nem szereztünk pontot – mondta Szendrei Norbert a megkeresésünkre. – Vert helyzetből fel tudtunk állni, ez mindenképpen pozitív volt, s ahogy láttam a héten: a vereség miatt csapattársaim sem estek mély depresszióba... Készülünk a fehérvári meccsre, s amióta a ZTE FC-hez igazoltam, szerencsére csak egyszer voltam vesztes csapat tagja a Fehérvár FC ellen, a többi négyen vagy nyertünk, vagy döntetlen lett az eredmény. Vasárnap egy jó mérkőzést várok, hiszen jó formában lévő csapatok találkoznak. Amennyiben hasonlóan játszunk, mint például a Ferencváros ellen, akkor lehet keresnivalónk a fehérváriak otthonában is. Ha nyerni tudnánk, úgy lenne esélyünk még az első hat közé is beférni a bajnokság végén, hiszen az a célunk, hogy a hátralévő öt fordulóból kihozzuk a lehető legtöbbet.