NB III: a rutintalanság volt a ZTE II. veszte

Győr, Nagykanizsa A labdarúgó NB III-ban a hétvégén a ZTE FC idegenben lépett pályára, míg az FC Nagykanizsa hazai környezetben szerepelt.

Északnyugati csoport

ETO Akadémia–

ZTE FC II. 4-1 (2-0)

Győr, 100 néző. Jv.: dr. Dédesi.

ZTE FC II.: Senkó – Kozári (Deme, 75.), Dóczi, Bodrogi - Lengyel, Kámi, Balabás, Boros (Dobos, 86.), Wolf (Zsiga, 75.) – Kapus (Molnár K., 46.), Baloteli. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Bánáti (9., 93.), Farkas (10., 62.), illetve Molnár K. (72.).

A tabellán kedvezőbb helyzetben lévő ETO Akadémia két gyors gólja döntőnek bizonyult. A ZTE FC II. ugyanis később sem játszott alárendelt szerepben, de kimaradtak a helyzetei és a rutintalanságból fakadóan hiába jött a szépítés, kikaptak a zalaiak.

Koller Zoltán: „Nem kezdtünk rosszul, de a fiatalságból fakadó két gól padlóra küldte a csapatot. Nagyon fiatal együttesünk van, az ilyen hibák benne vannak a meccsben.”

További eredmények: Gyirmót II.–Kelen 5-1, Sopron–Puskás II. 2-1, Komárom–Balatonfüred 1-1, Haladás–Budaörs 4-6, Csorna–Dorog 1-2, Veszprém–Bicske 1-2, Tatabánya–III. Ker. TVE 1-0.

Délnyugati csoport

FC Nagykanizsa–

Gárdony Agárdi

Gyógyfürdő 2-0 (1-0)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Nyekita.

FCN: Kálovits – Józsa (Varga, 46.), Szanyi, Zsemlye, Szabó – Kovalovszki, Pintér (Winkler, 46.) – Sági (Szökrönyös, 46.), Kondor (Bence, 89.), Lőrincz – Major (Hajnal, 74.). Edző: Gombos Zsolt.

G.: Kondor (6.), Kovalovszki (92.).

A hazai csapat szép Szabó-Kondor akció végén gyorsan megszerezte a vezetést, ám a nagy melegben ettől a jég még nem tört meg. A félidő hajrájában Kondor hagyott ki óriási helyzetet, majd a túloldalon Zsemlye mentett egy már gólba tartó labdát. A szünet előtt Lőrincz cselezte tisztára magát, de Orczi elé is jól vetődött ki. A Gárdony többször is kínos pillanatokat okozott a hazai kapu előtt, bár lövésig alig jutott el. A kanizsai edző hármas cserével frissítette csapatát a szünetben, de az első nagy lehetőség így is a vendégek előtt adódott. Aztán a Gárdony fáradni látszott, egyre inkább kapuja elé szorult, a zalai fölény azonban igazán nagy helyzetet nem eredményezett. A hajrára ismét felpörgött az ellenfél, melynek több labdája is volt az egyenlítéshez. A hosszabbításban Kovalovszki szabadrúgásból meglepte a vendégek kapusát. A hazaiak a 3 pont mellett örülhetnek annak is, hogy térdsérülés és hosszú hónapok után visszatért a csapatba Hajnal Gergely.

Gombos Zsolt: „Kezdek hozzászokni, hogy minden meccsünk nehéz, keressük az okokat. Örülök, hogy nyertünk 2-0-ra, de a játékunk egyetlen elemével sem voltam elégedett. Sajnáltam a nézőket, akiknek hálásak lehetünk, mert türelmesek voltak.”

További eredmények: FTC II.–Érd 3-0, Paks II.–PTE-PEAC 2-4, Bonyhád–Kaposvár 0-4, Iváncsa–Dunaújváros 4-0, Szekszárd–Szentlőrinc 0-0, Dunaföldvár–Fehérvár II. 1-1, MTK II.–Mohács 0-0.