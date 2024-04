Milos Konakov: - Gratulálok a játékosaimnak! Nagyon fontos a playoff elején, hogy a gondolatok a helyükön legyenek. Az első pillanattól koncentráltunk, jól reagáltunk a ZTE agresszív védekezésére. A végeredmény nem számít, csak az, hogy 1-0-ra vezetünk. Köszönöm a szurkolóinknak ezt a hangulatot, nagyon jó így játszani, és holnaptól a keddi meccsre készülünk.

Matthias Zollner: - Először is köszönöm a szurkolóinknak, hogy ennyien elkísértek bennünket ma is! Sokat jelentett nekünk és mindenkinek, hogy egy ilyen vereség után is biztattak bennünket. Ez fontos, hogy jóban-rosszban együtt vagyunk, és mutatja a csapat erejét. Ma a Falco KC minden tekintetben jobb volt, és ez a meccs volt az első ebben a szezonban, amikor ilyen fizikális kosárlabdát mutatnak be ellenünk. Ezt én szeretem, hiszen ha ilyenekből lenne még több idehaza, akkor sokkal jobb lenne a színvonal is. Igazán az lesz a fontos, hogy készüljünk fel a következő találkozóra, hogy védekezésben és támadásban is ilyen ellenfél vár ránk újra.