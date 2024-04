Zalaszentmihály–Technoroll Teskánd II 3–0 (1–0)

Zalaszentmihály. Jv.: Vizi I.

Zalaszentmihály: Sebestyén – Kiss Sz. (Horváth N.), Soós M., Gaál J. (Szabó M.), Varga P., Soós G., Szabó B., Horváth Ma., Horváth Má. (Gaál Z.), Tricsli, Janda Z. Edző: Balog Zoltán.

Teskánd II: Szemes – Novák, Gecseg, Nagy M. (Egyed), Vincze, Bacsó-Porkoláb (Kulcsár), Elek, Kovács M., Hrotkó, Czafit, Ábrahám. Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Két fiatal lépett először pályára a hazai csapatnál. Megérdemelt győzelmet aratott a Zalaszentmihály.

Gólszerzők: Szabó B. (2, egyet 11-esből), Soós M.

Jók: Tricsli, Szabó B., ill. senki.

Z-NET Telekom Becsehely–Windoor-Páterdomb 4–1 (2–1)

Becsehely. Jv.: Vass Zs.

Becsehely: Iványi – Májer, Nemes, Neuman (Fási), Török, Bódi (Orsós), Takács, Balassa, Molnár M., Bölcz, Matyók (Vincze). Edző: Varga Péter.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Viola, Balázs (Csurgai B.), Németh Be., Tuboly, Gyenese (Pánczél), Méhes, Csikós, Pogacsics, Major Á. (Csurgai D.). Edző: Bencze Péter.

A hazai csapat végig kontroll alatt tartotta a mérkőzést, megérdemelten nyert ilyen arányban is.

Gólszerzők: Matyók (2, egyet 11-esből), Takács, Balassa, ill. Németh Be. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

U19: Becsehely–Páterdomb 0–5.

Cserszegtomaj–Zalaware-Botfa 1–4 (1–3)

Cserszegtomaj. Jv.: Aczél L.

Cserszegtomaj: Vecsera – Lénárd (Takács), Heberling (Kósa), Sándor, Horváth B. (Boros), Kovács R., Cserép, Ács, Belák, Kovács I., Németh Sz. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Botfa: Tóth Zs. – Regel, Németh B., Fatér, Odonics, Bangó, Sóska, Gaál (Szabó Z.), Kecskés, Mátyás, Boczföldi (Németh G.). Edző: Nagy Péter.

Az első félidőben a vendégek pontrúgásait nem jól védekezte le a hazai csapat, és ezzel tulajdonképpen hátrányba került. A második játékrészben átvette a játék irányítását a Cserszeg, mindent megpróbált az egyenlítés érdekében, de a mezőnyfölényét nem tudta gólra váltani, így végül egy kontrát követően a vendégek lezárták a találkozót, és megérdemelt győzelmet arattak.

Gólszerzők: Sándor, ill. Odonics (2), Fatér, Gaál.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Cserszegtomaj–Botfa 0–2.

Nagylengyel–Miklósfa 6–1 (2–0)

Nagylengyel. Jv.: Kiss N.

Nagylengyel: Rabi – Babati, Szekeres (Sipos), Déri, Szalai (Lévai J.), Halász, Kocsis, Dávid, Király (Lévai R.), Illés, Izsán (Vinkó). Edző: Izsán Tamás.

Miklósfa: Cser – Varga J. (Turi), Fábián, Halajkó, Szollár, Puskás, Huber, Gombos, Szilágyi, Horváth M., Béli (Apáti). Edző: Koller Gyula.

Megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat a sportszerűen küzdő, de kapura kevésbé veszélyes vendégekkel szemben.

Gólszerzők: Szalai (3), Szekeres (2), Dávid, ill. Halajkó.

Jók: az egész csapat, ill. Fábián, Puskás, Szollár.