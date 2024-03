Kezdjük az alaphelyzettel. Tíz forduló van vissza a labda­rúgó NB I. 2023–2024. évi sorozatából, melyben a ZTE FC elsődleges célja a bentmaradás kiharcolása. Jelenleg Márton Gábor együttese nyolc pontra van a 11. Kisvárdától, és kilencre a sereghajtó Mezőkövesdtől. Semmi nem életbiztosítás, de a helyzet sokkal jobb, mint volt mondjuk az ősz végén, amikor ezt a három csapatot kvázi „csomagban” lehetséges kiesőként jelölték meg, hiszen ott voltak egymás nyakán az utolsó három helyen, ráadásul hatpontos lemaradásban az előttük állóktól. Ebből a helyzetből szakadt ki a ZTE FC remek tavaszi rajtjával (öt meccs, 13 pont), és a mostani forduló után láthatjuk, mennyire fontos volt ez a zalaiaknak.

Kisvárdán nem jött össze az újabb pont vagy pontok, de a kék-fehérek teljesítményét – ha nem is volt jó, de – összességében kifejezetten gyengének sem lehetne nevezni. Ha a játék képét nézzük, minimum ikszes volt a találkozó, s ahogy a mérkőzés után Bedi Bence is megjegyezte nyilatkozatában: nem lehet tudni, mi lett volna, ha a 34. percben a lövése bemegy, és vezetést szerez a ZTE FC. Tény, hogy más mederben mehetett volna tovább a találkozó, s nem kisvárdai előnnyel vonulnak a csapatok a pihenőre, miután a 41. percben megszületett a mérkőzés egyetlen, s mint kiderült, győztes találata Lucas révén.

A második félidőben adódott még néhány lehetőség a zalaiak előtt a javításra, de sem Croizet, sem Mim labdája nem jutott a gólvonal mögé. Kisvárdán is megvolt tehát a ZTE FC játéka, csak nem volt annyira pontos, mint előtte.

A 23. forduló pedig úgy végződött, hogy a ZTE FC mögött álló mindhárom csapat nyert, miután a vasárnap esti meccsen az Újpest legyőzte a Fehérvárt 2-0-ra. A Megyeri útiak is riadót fújtak tehát, náluk is kezdett már rezegni a léc, így viszont egy kicsit levegőhöz jutottak.

Márton Gábornak és csapatának most arra kell már össz­pontosítania, hogy a következő két fordulóból a lehető legjobban jöjjön ki. Vasárnap az MTK érkezik Zalaegerszegre, majd egy hétre rá, még a kéthetes válogatott szünet előtt a DVSC vendége lesz az egerszegi csapat.