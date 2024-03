Friss Európa-bajnokot köszöntöttek kedden Zalaegerszegen, az Ebergényi úti lőtéren: Kálmán Bálint (éremmel a nyakában) volt a középpontban, aki a múlt héten, a győri légfegyveres Eb-n a junior légpuskásoknál szerzett aranyérmet. Sporttársai, klubja és a ZTE SKK vezetői kedveskedtek ezzel a gesztussal Bálintnak, aki tortát is kapott. Somogyi Péter, a ZTE SKK elnöke és edzője (elöl jobbra) – aki a felnőtt puskás válogatott tagjaként maga is részt vett az Eb-n – elmondta: így is szerették volna megünnepelni tanítványa nagyszerű eredményét. A képen Kálmán Bálint jobbján klubtársa, Varga Botond, aki szintén ott volt az Eb-n