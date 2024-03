A két korosztály képviselői közül előbb a kadetok vették birtokba a pástot, és a ZVE tehetsége, Simon Borbála is kivívta a jogot arra, hogy tagja legyen a magyar válogatottnak. Egyéniben és csapatban is kvalifikálta magát a tehetséges tőröző, aki egyéniben a nagyon erős mezőnyben a csoportküzdelmek során két győzelemmel és három vereséggel jutott fel a 64-es táblára. Simon Borbála a mezőny tizenharmadikként rangsorolt vívója ellen 15-7-re győzött az első körben, majd izraeli rivális következett számára, ám kikapott tőle, így a 90 fős mezőnyben végül a 32. helyen végzett az egerszegi versenyző. A csapatversenyben a Bartus Claudia, Kollár Anna, Simon Borbála és Szeverényi Sára összeállítású női kadet tőrcsapat az 5. helyen végzett.

Az 5. helyezett leány kadet tőrcsapat, balról a második Simon Borbála

Forrás: ZVE

A juniorok mezőnyében a 87 induló között a ZVE másik tehetséges tőrözője, Rubin Mattia is sikerrel vette az akadályokat a csoportkörben (4 győzelemmel és 1 vereséggel), így következhetett számára is az egyenes kieséses szakasz. A tavaly kadet Európa-bajnoki címet szerzett Rubin Mattia egész napos koncentrált vívással bekerült Európa 16 legjobb junior vívója közé, ám a nyolcaddöntőben egy nagyon erős francia ellenféltől szenvedett vereséget, és a 11. helyen végzett. A csapatversenyben a Budaházy Ambrus, Bagdány Albert, Rubin Mattia és Bálint Álmos összeállítású junior magyar tőrcsapat viszont nagyszerű bronzéremmel zárta a versenyt. Csak a franciák tőrözői állították meg a magyar fiúkat az elődöntőben, akik a bronzmeccsen Lengyelország csapata felett győzedelmeskedve végül a dobogó 3. fokára állhattak. A verseny helyszínén a keretedzők mellett Fekete Gábor, a ZVE vezetőedzője is segítette nemcsak a két egerszegi vívót, hanem a magyar tőrözőket is.