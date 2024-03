A szombati győzelem viszont nem csak rajtuk múlt. Sőt, ők ketten csak részei voltak annak a játéknak, amit úgy tűnik jól felépített a szakmai stáb. Ilyen védekezést rég láttunk már a ZTE KK-tól. Mindig volt valaki, aki a passzsávokat leste és a palánk alatti határozottság is szembetűnő volt. A ZTE KK 38-28-ra nyerte például a lepattanócsatát, a dobószázalék is a hazai oldalon volt magasabb (55-51), de az egerszegiek általában minden mutatóban jobbak voltak ellenfelüknél. Jeremiah Paige és Tony Hicks 28-as, illetve 27-es VAL-értéke beszédes a 23, illetve 15 pontjuk mellett, és Tóth Ádám szerepe is döntőnek bizonyult: a ZTE KK csapatkapitánya 9 lepattanót és 17 pontot szerzett. Nagyon küzdött, ha hibázott is, azonnal javítani törekedett, jó volt látni tőle (is) ezt harci szellemet.

Ennek kell kitartania első körben a következő négy mérkőzésre – erre utalt Matthias Zollner, a ZTE KK vezetőedzője is, amikor a mérkőzést követően úgymond nem „ünnepelte túl” a győzelmet, hanem azt mondta: az első lépést megtették, a következő találkozón pedig jöhet a második. Nagyon szoros az állás, a ZTE KK most a 7. helyet foglalja el, úgy, hogy 2 győzelemre van a harmadiktól és háromra a kieső, 14. pozíciótól. Szombaton pedig a zalaiak annak a DEAC-nak a vendégei lesznek, amely nem kis meglepetésre legyőzte az éllovas Falco KC-t.

De ebben a négy fordulóban bármi megeshet, ahogy most az Oroszlány is legyőzte a Körmendet. Kemény menet jön, szó se róla.