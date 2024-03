A nagykanizsai – egyben a táblázaton listavezető – első számú sakk-együttesnek a Szuperligában gyakorlatilag kötelező a maximális koncentráció és a javítás, mivel az előző körben Ajkán vereséget szenvedtek.

– Régi riválisunk a szombathelyi, mely most inkább erős középcsapat – fogalmazott Nádasi Tamás, a TANSK egyesületének elnöke. – A tabella első három helyén óriási a verseny, ezért sem elhanyagolandó, hogy most is egy erős együtteshez látogatunk. Első helyezettek vagyunk, de köztünk, a Paks és az Ajka között körbeverés alakult ki, nem engedhetünk hát ki egy pillanatra se, így ahhoz, hogy a bajnoki címre komoly esélyünk legyen újra, a szombathelyi találkozón is fontos a biztos siker.