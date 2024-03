Debreceni EAC - Zalakerámia-ZTE KK 51-66 (10-14, 12-19, 11-16, 18-17)

Oláh G. u. Sportcsarnok, 1500 néző. Jv.: dr. Mészáros, Ádám, Fodor.

DEAC: Edwin 15/3, Neuwirth 3/3, Drenovac 10, Garamvölgyi, Williamson 10. Csere: Mócsán 7/3, Hőgye, Tadic 6, Czermann, Várszegi, Hegedűs. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

ZTE: Paige 18/3, Embo 16/6, Szalay, Ikpe 4, Tóth 8. Csere: Németh 5, Ostojic 13/3, Keller 2, Csuti, Gyimes. Vezetőedző: Matthias Zollner.

A vendégeknél kisebb sérülés miatt kimaradt a csapatból Hicks, ott volt a többiekkel, de a játékát végül nem kockáztatták meg.

A feldobásnál a DEAC hozta el a labdát, a meccs első kosara azonban Embo triplája volt, de zalai részről nem csak ő kezdett jól (3. p.: 2-7). Pontszegény első negyedet láthattak a nézők, a játékrész utolsó csaknem 8 percét 8-7-re "nyerte meg" a házigazda, mely dobáspontosságot tekintve 24 százalék alatt maradt - nyolc triplakísérletéből például egyszer sem talált a gyűrűbe. A zalaiak közben 12-7-re nyerték a lepattanózást, érdekes, hogy a DEAC a labdái közül négyet a vendégek palánkja alatt szerzett meg. A második játékrész elején a debreceni dobózászalék 19-re zuhant vissza, a hazai játékot elnézve alig lehetett elhinni, hogy ez a csapat egy hete megverte a bajnok Falcót. A ZTE előnye nőtt, bár nőhetett volna jobban is (14. p.: 12-20). Debreceni oldalon az időkérések sem használtak, a statisztikai adatok közül a DEAC csak faultok terén vezetett (10-6), de ennek nyilván senki nem örült náluk. A hajdúságiak a második negyed első 7 perce alatt 5 pontot szereztek, 12 hárompontos próbálkozásuk volt már találat nélkül, és ha a ZTE a másik oldalon csak egy kicsit pontosabb, eldönthette volna a meccset (17. p.: 15-27). Még a szünet előtt volt egy jobb időszaka a házigazdának (20-27), Embo azonban két kosárral lehűtötte a kedélyeket. Normális esetben a ZTE által az első félidőben szerzett 33 ponttal sem nagyon gondolhatna egy csapat győzelemre, de a DEAC teljesítményéhez (22) képest ez most magabiztos vezetést ért.

A ZTE KK francia játékosa, Ray Embo volt a mezőny legeredményesebb tagja az első félidőben (11), és ő volt az egyetlen játékos a meccsen, aki hárompontost tudott dobni. Lepattanózásban félidőig 19-21-re feljöttek a hazaiak és a személyi hibák terén is zárult az olló (10-9). A Zetében Ikpe igen hasznosan játszott (6 lepattanó, 3 labdaszerzés), a DEAC-ban még Williamsonnak jöttek össze leginkább a dolgok (8 pont, 5 lepattanó, 3 gólpassz).

Fordulás után úgy látszott, a DEAC erőre kap: a hazaiak kosarakkal nyitottak, Mócsán még a gárda első tripláját is bevágta (23. p.: 29-38). A feltámadás azonban nem bizonyult tartósnak, a ZTE rendezte védekezését, a túloldalon pedig Németh és Paige kosaraival újra hazai időkérést provokált ki (25. p.: 29-45). Nagy rohanás kezdődött a pályán, sok volt a hiba mindkét oldalon, de a kapkodásban a végén rendre a zalaiak találták meg a gyűrűt (29. p.: 33-49). Az első három negyedben egyszer sem fordult elő, hogy valamelyik csapat elérte volna a 20 szerzett pontot, ez a vendégekre sem vetett jó fényt, de esetükben persze mindent felülírt, hogy az összes játékrészt nyerték és magabiztosan vezettek. Ezek után a záró negyedben majdnem 2 percig nem dobott kosarat a DEAC, néha már úgy tűnt, az egerszegiek hagyják dobni az ellenfelet távolról, úgysem talál be: a hazaiak 22 próbálkozásból egyszer értek célt (34. p.: 38-55). Az utolsó 5 percen belül a debreceniek minden mindegy alapon kezdtek játszani, még triplákat is sikerült dobniuk, de ezzel csak annyit értek el, hogy a legeredményesebb negyedükkel zárták le a találkozót és meg is nyerték ezt a játékrészt. A ZTE KK hazaútját megédesíthette a bravúros eredmény.

A meccsen megdőlt a legkevesebb dobott pont szezoncsúcsa (56), amit a Sopron produkált Körmenden. A ZTE nem kapott és nem is dobott még ilyen kevés pontot ebben a bajnokságban - eddig a Sopronban elszenvedett 70, illetve a Falco ellen Szombathelyen szerzett 72 volt a két alsó érték. Az egerszegiek arra is büszkék lehetnek, hogy náluk kevesebb ponttal senki nem nyert még meccset a szezonban - ez a csúcs mostanáig az Alba Fehérvár nevéhez fűződött, mely a Honvédot 72-62-re verte meg. És szinte biztos: a szombati, debreceni találkozó lesz a szezon legkevesebb pontot hozó mérkőzése is, mely a 70-59-es végeredménnyel zárult Szolnok - Kecskemétet taszította le a "trónról".