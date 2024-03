A labdarúgó NB I. 26. fordulójában hazai pályán remekelt a ZTE FC, hiszen a kiütéses győzelem mellett a játék is joggal érdemelte ki a nézők elismerését. A ZTE Arénában éppen ezért remek hangulat uralkodott, a ZTE FC öltözőjében szintén... Innen hívtuk ki egy rövid beszélgetésre Sajbán Mátét, aki amellett, hogy két gólt szerzett, kiharcolt egy tizenegyest és lőtt egy "fél" gólt is... Persze, azt gyorsan megkérdeztük tőle: végül is hány gólt is lőtt ezen a meccsen?

Sajbán Máté (kékben) remekül futballozott, mi több, lőtt két gólt is.

Fotó: Pezzetta Umberto

- Kettőt biztosan, mert a harmadikat nem nekem adták - utalt arra Sajbán Máté, hogy a lövése nyomán ugyan ott táncolt a labda a diósgyőri gólvonalon, ám végül a vendégek játékosának, Lunde lábáról került a gólvonal mögé a labda. - Az első félidőben végig az elképzeléseink szerint alakult a mérkőzés, az átmeneteket jól használtuk ki és gólok is ezekből jöttek. A második félidő elején a DVTK feljött, jöttek a labdáik a tizenhatoson belülre, s amikor szépítettek, gyorsan jött a harmadik gólunk. Onnantól szerintem már nem lehetett kérdés a győzelem sorsa.

Amikor megjegyeztük Sajbán Máténak, hogy láthatóan jól megértette magát Antonio Mancéval ezen a meccsen, kicsit visszatekintett a Pakson eltöltött időszakára.

- Szeretek az ilyen erőteljes, erős alkatú futballisták mellett játszani, mint Mance és ugyanígy volt ez Pakson, amikor Ádám Martinnal, vagy Böde Danival futballoztam együtt - árulta el Sajbán Máté, aki ebben a szezonban négy találatnál jár. - Valamennyiükkel jól megértettem és megértem magam. Ma a hangulat is remek volt, a nézők végre láthattak egy olyan mérkőzést, amit szerintem már régóta szerettek volna látni. Ez olyan volt, hogy ha kijön a néző a stadionba, akkor nagyjából ilyen futballra vágyik.

Egy nagy vereség után (a ZTE szempontjából 1-5), amit két hete a DVSC otthonában szenvedett el, a ZTE számára most egy ugyanilyen arányú győzelem következett. Ez alapján úgy tűnik, hogy nem törte meg az a vereség lelkileg az egerszegieket.

- A bajnoki szünetek egy csapat számára kétféleképpen sülhetnek el, vagy jól jönnek, vagy rosszul - mondta a zalai támadó. - A mi esetünkben jókor jött, hiszen a szünet előtti három meccsünk nem sikerült jól. Sajnos lettek sérültjeink is, de a keret összefogott és szerintem jól jöttünk ki most ebből.