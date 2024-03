A találkozó után érthetően arról esett leginkább szó, hogy ki mennyire elégedett az eredménnyel. Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője nem volt sem elégedett, sem csalódott.

- Jól kezdtünk, s ha jól emlékszem., akkor az MTK az első kapura lövéséből gólt szerzett - értékelte a látottakat a ZTE FC mestere. - Aztán a másodikból lőtt még egy gólt, ám szerencsére a csapat jól reagált erre is. A cserék jól szálltak be a játékba, sikerült is egyenlíteni, s noha megvoltak a leehetőségeink, de most ebben a meccsben nem volt több... Az egy ponttal nem vagyok elégedett, mert én mindig a hármat szeretném a csapatomnak.

Azt is megkérdeztük a szakvezetőtől: mennyire örül Gruber Zsombor újabb góljának, és hogy a fáradtság mennyiben játszott szerepet abban, hogy nem sikerült még egy gólt lőnie csapatának.

- Nagyon nagy melót tett a csapat abba, hogy egyenlíteni tudjon - kezdte evvel válaszát a szakvezető. - Utána viszont nem volt olyan típusú játékos, aki dönteni tudott volna. A játékosok állapotát folyamatosan mérjük, és nagy meló van bennük, van olyan futballista, aki Bundesliga-szintű munkát végez egy-egy mérkőzésen, ami az adatok alapján kiolvasható a terheléséből. Gruber góljának örülök, főleg, mert ha betalál, akkor a csapatom szerez gólt. Egy ilyen fiatal futballista esetében nagyon nagy dolog, ha így be tud segíteni a csapatának. Ám ehhez mindig kell a társak munkája is, most is ez volt, és ezért nem szeretem, ha csak egy játékost emelünk ki.

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzőjének "fordított" szemszögből kellett értékelnie, hiszen ők vezettek két góllal, ha úgy tetszik, leadták az előnyüket...

- A klasszikus esete történt annak, hogy itt hagytunk két pontot - mondta a meccs után. - Ha az egész mérkőzés összteljesítményét nézzük, rászolgáltunk volna a három pontra. Nagy árat fizettünk azért az öt percért, amikor nem koncentráltunk eléggé és nem volt meg az a fajta kontroll a játék felett, mint előtte és utána. Részünkről biztosan több volt ebben a meccsben, de miután az ősszel ugyanitt kikaptunk, értékes ez az egy pont, főleg idegenben.

S ha már szóba került Gruber Zsombor, a télen kölcsönbe érkezett támadó négy meccs alatt három gólt szerzett eddig a ZTE FC-ben, ami - ahogy Márton Gábor is fogalmazott - egy fiatal játékostól mindenképpen nagy szó. Csóka Dániel pedig megérdemelte azt a gólt, amit szerzett, hiszen ha a meccs elején egy kicsivel pontosabban céloz, már akkor feliratkozhatott volna a táblára. Jól játszott, a fejese pedig tényleg lélektanilag fontos pillanatban esett.

A ZTE FC tartja a távolságot a mögötte állóktól, elsősorban a két utolsótól, de persze azt is meg kell jegyezni: ha meglett volna ez a meccs, akkor most az Újpest és az MTK is mögötte állna.