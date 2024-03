A Délnyugati csoportban a 4. helyről várja a folytatást az FC Nagykanizsa, amely a vasárnapi nyitányon a sereghajtó Dunaújvárost fogadja 14 órától az Olajbányász-stadionban. A dél-zalaiak szerdán szurkolói ankéttal is hangoltak a tavaszra, s erről is beszélt a nyitány előtt Gombos Zsolt vezetőedző, amikor a rajttal kapcsolatban megkerestük.

– Azért tartjuk jó ötletnek a szurkolói ankétot, hiszen szimpatizánsaink általában a médián keresztül értesülnek a csapat dolgai felől, itt viszont személyesen is feltehették kérdéseiket – kezdte evvel Gombos Zsolt. – Azt gondolom, egy pozitív hangulatú esemény volt a szerdai, sok téma vetődött fel, elsősorban az első csapattal kapcsolatban. Három új játékosunk, Winkler András, Major Ernő, valamint Zsemlye Balázs is ott volt velünk, akik szintén elmondták várakozásaikat a drukkereknek.

Megjegyeztük Gombos Zsoltnak, hogy hosszú felkészülés után várják a tavaszt, és, hogy mikért értékeli a felkészülést, erre így felelt.

– Összességében pozitívnak értékelem, hiszen elkerültek bennünket a sérülések, egészen szerdáig… – mondta a szakvezető. – Sajnos az edzésen János Norbert olyan szerencsétlenül ütközött kapusunkkal, hogy valószínűleg hosszabb időre kidőlt, de majd a vizsgálatok eldöntik, hogy mennyire. Azért sajnálom az ő kiválását, mert egyre jobb formába került. Összességében elvégeztük a munkát, fizikálisan jó állapotban van az együttes, és taktikailag is felkészültünk. Az mindenképpen jól néz ki, hogy megnyertük mind a nyolc edzőmeccsünket, de nehéz tavasz áll előttünk. Eredeti célunkról nem mondunk le, vagyis, hogy versenyben legyünk a feljutásért, de az első két helyezetthez képest tíz pont a lemaradásunk. Szerintem erősödött a csapat, hiszen három olyan játékos érkezett hozzánk, akiknek magasabb szinten is van tapasztalata, és a versenyszellem is nőtt a kereten belül.

Azt megjegyeztük a szakvezetőnek, hogy a nyáron is hasonló volt a helyzet... A felkészülési meccseken jól játszott a csapat, aztán az ősz mégsem úgy alakult, mint azt a felkészülés mutatta. A felvetéssel egyetértett a vezetőedző is…

– Valóban így volt a nyáron, és ezért mondtam, hogy jól néz ki a mostani nyolc győztes felkészülési meccs, de majd a bajnokság ad választ mindenre – válaszolta Gombos Zsolt. – Szerintem erősödtünk, ezért is választottunk olyan játékosokat, akik nemcsak fél évre, hanem a következő bajnokságra is segíthetnek nekünk. A nyitány sem lesz már egyszerű. A Dunaújváros ellen természetesen győzelmet várok, viszont a Duna-partiak láthatóan erősödtek a téli szünetben, amit a felkészülési meccseiken mutatott eredményeik is bizonyítanak. Tapasztalt játékosokkal erősödtek. Felkészültünk ellenük, de azt gondolom, senki sem számíthat ellenük egy sima mérkőzésre.

Az Északnyugati csoportban pedig a ZTE FC II együttese várja a tavaszi nyitányt, amely pillanatnyilag a 15. helyen áll. Vasárnap ráadásul annak a Csornának lesz a vendége, amely sereghajtó, s noha mindössze egy helyezési szám választja el a két csapatot egymástól, azért a ZTE FC II-nek van 7 pont előnye a csornaiakkal szemben. Koller Zoltán vezetőedzőt szintén a felkészülésükről faggattuk.

– Felemásak az érzéseim, hiszen a munkát elvégeztük, és a felkészülési meccseink is sikerültek, azonban több elhúzódó sérülés és betegség nehezíti a munkát, ami miatt azt a csapatot egy alkalommal sem tudtam pályára küldeni a felkészülés során, amit kilencven százalékban játszatnék a bajnokikon – mondta Koller Zoltán evvel kapcsolatban. – A többiek viszont jól dolgoztak, fiatal csapatunkkal várjuk a tavaszt. A célkitűzésünk ugyanaz, mint eddig volt, hogy fiataljainknak fejlődési lehetőséget biztosítsunk, de nem titok az sem, hogy bent szeretnénk maradni az NB III-ban. Nehéz tavasz vár ránk, és 6-7 mérkőzést meg kellene nyerni ahhoz, hogy megkapaszkodjunk. Tavasszal ezért valószínűleg előtérbe kerül, hogy megőrizzük az NB III-as tagságot. Csornán eredményesek akarunk lenni, fiatal csapattal utazunk, de nem mondunk le semmiről.