A párosítás az évtizedek során rangadóvá nőtte ki magát a nyugati régióban, de persze nem vetekedhet a ZTE-Körmend párharccal, hiszen annak a presztízse különleges... A Falco KC remek csapat, háta mögött most már megannyi remek eredménnyel, bajnoki címekkel. A bajnokságban magabiztosan áll az élen, bár éppen két hete, a DEAC egy 17 meccses szombathelyi győzelmi szériát szakított meg, hogy aztán egy hete a ZTE KK idegenben legyőzze a DEAC-ot...

Arra gondolni, vagy arra következtetni, hogy a Falco KC esetleg megtorpant volna, ezt ne tegye senki. Milos Konakov együttese egy hete a harmadik Szolnokot győzte le simán. Viszont a Zalakerámia ZTE KK egyértelműen feljövőben van, a Sopron és a DEAC elleni sikerek olyan játékkal születtek meg, ami több, mint biztató. Továbbra is nagyon tömör a mezőny és a nyolca kerülésért - leszámítva a már biztos playoff-résztvevő Falco KC-t és a második Albát - gyakorlatilag még mindegyik csapatnak esélye van. Ezen belül persze vannak, akik már csak egy lépésre vannak ettől és van olyan csapat is, amelynek ennél kicsivel több kell, mint a ZTE KK-nak is.

Emiatt lenne égetően szüksége most Matthias Zollner együttesének egy bravúrra. A DEAC elleni idegenbeli győztes mérkőzésen nem lépett pályára Tony Hicks, de sérülése most már a múltté, hiszen kedd óta ő is a csapattal edz. A debreceni találkozó végén kisebb sérülést szenvedett Renathan Ona Embo-nak csak pár nap pihenésre volt szüksége, és ő is rendelkezésre áll, s ha már nem jön közbe semmi a találkozó kezdetéig, akkor teljes kerettel várhatja a Zalakerámia ZTE KK a bajnoki címvédőt.

- Szerintem adott egyfajta magabiztosságot a csapatnak a legutóbbi, a Sopron és a DEAC elleni két siker – nyilatkozta Németh Ákos, a ZTE KK játékosa a klub honlapján, aki arról is beszélt, hogy új szerepkört kapott edzőjétől, hiszen irányítóként is számítanak rá. - A védekezésünk összeállt olyanná, mint azt szerettük volna. Szerintem annyi történt, hogy egyre jobban megértettük a menet közben érkezett edzőnk, Matthias Zollner koncepcióját, hogy ő mit szeretne. Gondolom, ez látszott a játékunkon is. A hét végi találkozónk viszont más kávéház lesz, mint volt a két legutóbbi összecsapás, hiszen az ellenfél, a Falco kiemelkedik a mezőnyből. Ha bravúrt akarunk elérni, ahhoz negyven percnyi maximális koncentrációra lesz szükség és az is biztos, hogy semmiféle üresjárat nem fér bele, ha valóban azt akarjuk, hogy meglepjük a bajnokot.

Németh Ákos azt is megjegyezte, hogy a közönségnek most is nagy szerepe lehet, hiszen a hazai pálya most mellettük lesz.

Matthias Zollner vezetőedző szerint ezen a mérkőzésen úgy támadásban, mint védekezésben a legjobbat kell nyújtani.

-A két győztes mérkőzés kellett, hogy önbizalmat adjon a játékosoknak - mondta a német szakvezető. - Amikor együtt tudunk küzdeni, akkor jönnek a jó eredmények is és ez fontos. A bajnokság favoritja természetesen a Falco, amelyben szinte egy csapatban játszik a magyar válogatott. Nem lesz könnyű mérkőzés, de mi bízunk a saját csapatunkban, ahogy tettük ezt korábban is. Az, hogy milyen eredmény érünk el, ez elsősorban a napi formától függ majd döntően. A Sopron ellen nagyon jól támadtunk, a DEAC elleni találkozón a védelem működött remekül, egy kicsit kevésbé volt jó a támadójáték. Szombaton védekezésben és támadásban egyszerre kellene nagyon jót nyújtani egy jó eredmény eléréséhez. Debrecenbe úgy utaztunk el, hogy tudtuk, Tony Hicks nem játszhat, de hittünk magunkban és sikerült nyerni. Most is hinni kell abban, hogy sikerülhet megverni a bajnokot.

Az érdeklődés nagyon nagy a mérkőzés iránt, gyakorlatilag telt ház várható szombaton és a sportcsarnok pénztárai is csak akkor nyitnak ki szombaton 16.45 órakor (a kapuk is ekkor nyitnak), ha lesz még belépő.