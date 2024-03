A Szkander Világszövetség által létrehozott szabályok vannak érvényben minden országban, így a versenyeken ezeket alkalmazzák.

Első körben a szkanderasztal felépítését vizsgáljuk meg. A szkanderasztal egy speciálisan kialakított versenyzői asztal. Standard méretekkel rendelkezik, az asztallap kialakítása pedig lehetővé teszi a versenyzők számára, hogy szabadon mozoghassanak és összemérjék az erejüket. A szkanderasztalok lehetnek egyszerűbb vagy összetettebb kivitelűek, attól függően, hogy milyen szintű versenyekre szánják őket. Az egyszerűbb asztalokat általában amatőr vagy kezdő szintű versenyeken használják, míg a profi versenyekhez speciálisan tervezett asztalokat használnak, amelyek sokkal jobban megfelelnek a szkanderversenyek igényeinek.

Képünkön a versenyeken használt szkanderasztal látható

Forrás: Getty Images

Részei:

Kapaszkodórúd: meccs során a kapaszkodórudat kell fogni a másik kezünkkel.

Érintőpárna: közvetlenül a kapaszkodórúd mellett található. Az ellenfél kezét erre a párnára kell lenyomnunk, vagy a csuklóját a párna vonaláig lenyomni, hogy megnyerjük a versenyt.

Könyöklőpárna: itt helyezkedik el a könyökünk, mely szabadon mozoghat a párnán, viszont fel nem emelkedhet, illetve le nem csúszhat. Ha ez megtörténik, hibapont jár érte, azaz "foul". A könyöklőpárnát és az érintőpárnát is lehet cserélni attól függően, hogy melyik kézzel történik a verseny.

A küzdelem során legalább egy lábunknak a földön kell lennie, a másikat feltehetjük az asztal lábára húzás során. Az ellenfél térfelén lévő asztal lábára akkor tehetjük a lábunkat, ha az nem zavarja a másik versenyzőt. Ha igen, és mégsem vesszük le a lábunkat, azért egy foul jár.

Forrás: Illusztráció: Northfoto

A versenyszabályok:

A versenyzők szemben állnak egymással a szkanderasztal ellentétes oldalain, és megragadják egymás kezét, de úgy, hogy a hüvelykujj ízülete látható marad. A versenyzők vállainak párhuzamosnak kell lenniük az asztallal. A kezeket az asztal centeréhez/középpontjához helyezi a bíró. A nem küzdő kéznek az asztal kapaszkodórúdját kell fognia. A bíró megbizonyosodik arról, hogy a versenyzők csuklója egyenes,

majd a "Ready, go" kiáltást követően indul a verseny. Ezt követően csuklót lehet használni, illetve testtel bele lehet dőlni.

Szabálytalanság többféle módon bekövetkezhet. A leggyakoribb eset az, amikor a versenyző könyöke lecsúszik a párnáról (néha szándékosan), vagy jelentős mértékben felemelkedik a párnáról. Ha ez megtörténik, a versenyző egy foul-t kap. Ha a versenyző másodszor is szabálytalanságot követ el, akkor veszti el a kört. Szabálytalan, amikor a versenyző válla érinti az ellenfele kezét a mérkőzés során. Ez általában akkor fordul elő, amikor a versenyző domináns pozícióban van, és megpróbálja letolni az ellenfelét a párnára, így válla érintkezik az ellenféllel.

A másik módja a szabálytalanság elkövetésének az, ha a versenyző megindul a bíró "Ready" kiáltása előtt. Egy foul történik akkor is, amikor a versenyző saját könyöke lecsúszik a párnáról, de azonnal visszakerül rá. Ha ez megtörténik, a mérkőzés folytatódik, de ha a szabálytalanságot elkövető versenyző letolja az ellenfél könyökét, akkor nem nyeri meg a kört, hanem az újrakezdés következik, és a versenyzőnek egy foul-ja lesz. Ha a szabálytalansággal rendelkező versenyző veszti el a kört, az egy vereséget jelent, és újrakezdésre nincs szükség.

Amikor a versenyzők kezei szétcsúsznak, akkor az újrakezdéshez használnak kötözőt, hogy megelőzzék az újabb csúszást. A kötöző a versenyzők csuklójánál és a kezeik körül van feltekerve.

Forrás: Getty Images

Kocsmaszkander/versenyszkander

A kocsmaszkander, bár rendkívül szórakoztató lehet a résztvevők számára, ugyanakkor nagyon veszélyes is. Az emberek, akik részt vesznek benne, gyakran nincsenek tisztában azokkal az alapvető ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a biztonságos szkanderezéshez. A kocsmaszkander ugyanazt jelenti, mint a suliszkander.

"Ne használd a csuklód! Ne használd a tested! Ne kapaszkodj közbe!" – Legtöbb esetben ezeket a szavakat lehet hallani, egy egyszerű szkanderezés közben.

Különösen nagy hiba, mikor elfordulunk az asztaltól nyomás közben, és ha ilyen módon próbáljuk a másikat legyőzni, már nagy az esélye annak, hogy felkarcsonttörést, vagy izomszakadást szenvedjünk. A csavaró-nyíró mozdulat könnyedén eltörheti a karcsontot, különösen akkor,

ha az ököl nem azonos síkban van a vállal, hanem kilóg ebből a síkból.

Ha érdeklődsz a szkander iránt, fontos néhány dolog, amit érdemes tudnod. Még akkor is, ha csak alkalmanként szeretnéd bizonyítani, hogy jól boldogulsz a szkanderban, érdemes tisztában lenned a versenyszkander legfontosabb alapszabályaival. Így legalább nem fogod a saját karodat törni.

Továbbá, ha van némi szakértelmed az igazi szkanderhez, célszerű az ismereteidet megosztani a társaiddal is. Tanítsd meg a veled szemben állót arra, hogy a "csuklózás" nem csak megengedett, kötelező is. Elmondhatod, hogy a kapaszkodás szükséges, sőt, a tested erejét is bevonhatod (sőt, be kell vonnod) a küzdelem során.