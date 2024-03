Kisvárda Master Good - ZTE FC 1-0 (1-0)

Kisvárda, 1585 néző. Jv.: Erdős (Garai, Berényi).

Kisvárda: Petkovic - Melnyk (Navratil, 72.), Ötvös, Jovicic, Széles, Camaj - Nikolov (Makowski, 78), Lucas, Cipetic (Rubus, 85.) - Mesanovic (Spasic, 85.), Filipovic (Ilievski, 46.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

ZTE FC: Dombó - Várkonyi, Safronov (Németh D., 89.), Csóka - Szendrei (Sajbán, 79.), Bedi (Medgyes, 78.), Kiss (Vogyicska, 46.), Sankovic, Mim - Gruber (Croizet, 46.), Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Lucas (41.)

A 23. forduló nyitómérkőzését közvetlenül a a Kisvárda - ZTE FC találkozó előtt rendezték meg és szombaton a DVSC otthonában győzött a Mezőkövesd 1-0-ra... Mindez azt jelentette, hogy a ZTE előnye a kövesdiekkel szemben 9 pontra csökkent, úgyhogy eggyel több oka volt a zalaiaknak, hogy Kisvárdán megpróbáljanak nyerni, hiszen ez volt a cél. Ha pedig a zalaiaknak egy okkal több oka volt nyerni, úgy a házigazdának többszörösen, hiszen a Mezőkövesd ezzel a sikerrel megelőzte a tabellán Feczkó Tamás gárdáját és elmozdult a sereghajtó pozíciójából. Ám az, hogy mindez így is marad-e, arra a választ ez a találkozó adta meg.

A keddi, diósgyőri Magyar Kupa-találkozóhoz képest egészen más összeállításban kezdett a ZTE FC, de ezen nem lehetett csodálkozni, és a hazaiak is módosítottak. A tét adott volt mindkét oldalon és nem is óvatoskodtak a felek, de azért ordítóan nagy helyzeteket nem alakítottak ki. A ZTE csapata ugyanazt a játékot igyekezett a pályára vinni, amit a tavasz során láttuk tőle, vagyis szervezett futballal, mélységi indulásokkal felépíteni a támadásait. Az első negyed órában igazából nem történt semmi, gólt ígérő lehetőség az biztos, hogy nem, a mezőnyben zajlott a játék. A kérdés csak az volt, hogy mikor zökken ki ebből a ritmusából a játék és a 21. percben akár megtörténhetett volna ez is, de Gruber hiába vett le egy indítást, lövés helyett cselezni próbált, s odalett a helyzet. Egy "köztes" Jovicic-fejes után a 34. percben újabb egerszegi lehetőség következett, amikor Bedi jó cselei után a felső lécet találta el. A gólt aztán nem a zalaiak, hanem a várdaiak lőtték. A 41. percben egy visszagurított labdát Lucas 17 méterről laposan tekerte kapura, Dombót érezhetően meglepte mindez, hiszen mire mozdult volna a lövésre, a labda már a kapuban volt, 1-0. A kidolgozott kevés lehetőség alapján állhatott volna fordítva is ez a találkozó, de ott volt még egy félidő a játékra, hogy akár forduljon a kocka.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője két cserével frissített csapatán a szünetben, és Yohan Croizet érkezése a pályára, általában jót szokott tenni az egerszegiek játékának. Az 53. percben jó támadás végén éppen a francia került lövőhelyzetbe, de nem találta el a kaput. Az igazi átütőerő nem érkezett a pályára, előnye birtokában a Kisvárda mondhatni, hogy kényelmesen futballozhatott és építhette támadásait a második találata reményében. Közben persze a ZTE is támadott és a 61. percben Mim 16 méteres lövése után a léc alá tartó labdát tolta szögletre a hazai kapus. A Kisvárda aztán idővel behúzódott, így nem tudott a zalai együttes lendületből érkezni a hazai tizenhatos környékére, amivel erejüket is vesztették támadásai. A hazaiak csak elvétve próbálkoztak, igaz, a gyors megindulásaik nem voltak teljesen veszélytelenek. Márton Gábor a hajrára újabb két cserével próbált lendületet adni csapatának és az egy pontért mindenképpen érdemes volt még küzdeni. A probléma csak az volt, hogy meglehetősen statikus volt a játék, ami meg nem nagyon feküdt a zalaiaknak. A 87. percben Camaj lövését ütötte ki Dombó, elkerülve, hogy eldőljön végleg a meccs, így viszont még maradt pár perc reménye a zalaiaknak, hogy pontot mentsenek.

De nem sikerült, így a ZTE FC ötmeccses sorozata megszakadt és először kapott ki idén bajnoki találkozón. A Kisvárda csak rövid ideig maradt sereghajtó, ugyanis sikerével visszaelőzte a Mezőkövesdet.