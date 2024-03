Délnyugati csoport:

FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC 1-2 (1-1)

Olajbányász Stadion, 400 néző. Jv.: Kovács G.

FCN: Haála – Kovalovszki, Zsemlye (Bence, 63.), Szanyi – Szabó, Szilágyi, Szökrönyös, Varga – Winkler (Major, 63.), Kondor, Lőrincz. Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Lőrincz (16.), illetve Gál (27.), Hampuk (67.). Kiállítva: Heil (Kaposvár, 2.).

A kilépő Kondort a vendégek egyik belső védője lerántotta, teljes joggal villant a piros lap már a 2. perc derekán. Az emberelőnyt ugyancsak viszonylag gyorsan, formás jobb oldali akció végén használta ki a házigazda, ám a félidő felére rendezte sorait a somogyi együttes. A vendégek szöglet után egyenlítettek, majd szünetig, elsősorban gyors ellencsapásaiknak köszönhetően, veszélyesebb is volt a játékuk, mint a hazaiaké. A kaposváriak egy darabig magabiztosabbnak tűntek, a játékrészt viszont Szilágyi kihagyott ziccere zárta le. A játék képén fordulás után sem látszott, hogy a somogyiak eggyel kevesebben vannak, mindkét oldalon akadtak nagy helyzetek és a több gólszerzési lehetőséget még a Rákóczi rontotta el. A hazaiak kezdeményeztek, némi nyomást is sikerült helyezniük ellenfelükre, az ellenfél viszont végigvitt egy kontrát és már vezetett. A folytatásban a Kanizsa sokat tett az egyenlítésért, Szilágyi például eltalálta a kapufát, Kovalovszki pedig nagy helyzetben a kapusba fejelt. Ám közben az ellenfél sem csak bekkelt, gyors megugrások végén Babinszky többször is eldönhette volna a meccset. Melyet azonban végül így is a Kaposvár nyert meg, ráadásul teljesen megérdemelten. Vereségével a Kanizsa lecsúszott a harmadik helyről a tabellán.

Gombos Zsolt: „Rengeteget hibáztunk elöl és hátul is, sok volt a gyenge egyéni teljesítmény, de a legnagyobb gond az, hogy az ellenfél sokkal jobban akarta a győzelmet.”

További eredmények: Paks II.–Mohács 3-1, FTC II.–Iváncsa 1-2, PTE-PEAC–Fehérvár II. 0-1, Gárdony–Szentlőrinc 0-4, Bonyhád–MTK II. 0-2, Dunaföldvár–Érd 5-0, Sekszárd–Dunaújváros 2-0.

Északnyugati csoport:

Kelen SC–

ZTE FC II. 1-1 (0-1)

Budapest. Jv.: Takács.

ZTE II.: Sinkó – Dóczi, Király, Korógyi, Boros, Kapus (Molnár, 82.), Bodrogi, Lengyel, Baloteli (Mulasits, 76.), Kámi, Györe (Wolf, 63.). Edző: Koller Zoltán.

G.: Remili (59. - 11-esből), ill. Boros (29.).

Meglehetősen rossz, egyenetlen talajú pályán, nagy szélben mérkőzött vasárnap a két csapat, és ezek a körülmények nagyban meghatározták a játék menetét. A zalai vezető találat például közvetlenül, érintés nélküli szögletből esett, amikor a labda íve becsapta a hazaiak kapusát. A Kelen a második játékrészben nagy erőket mozgósított az egyenlítésért és ez végül büntetőből össze is jött neki. A zalai fiatalokat dicséret illeti a helytállásért, bár egynél több pont is lehetett volna számukra ebben a találkozóban.

Koller Zotán: „A mi helyzetünkben természetesen csak a győzelemnek van igazán értéke, de azért idegenben a döntetlen sem rossz eredmény. Ikszes meccset játszottunk, melyen a küzdelem dominált és az ellenfél semmilyen tekintetben nem kerekedett fölénk. Véleményes büntető után egyenlített a Kelen, de nem ezen múlt. Megvoltak a helyzeteink, amelyekkel meg lehetett volna nyerni a meccset.”

További eredmények: Veszprém–Budaörs 1-3, Tatabánya–Puskás II. 2-0, Csorna–Balatonfüred 1-0, Komárom–Haladás VSE 3-1, Dorog–Gyirmót II. 0-0, Sopron–ETO Akadémia 2-1, Bicske–III. Ker. TVE 0-0.