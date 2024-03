A XXII. Sárvár Kupa Open Ippon-shobu karateverseny országos, nagy hagyományokkal rendelkező viadal, és sokan vállalják a kihívást. A sárvári viadal nemzetközi jelleget is öltött a külföldről érkezett versenyzők révén, összességében 19 egyesülettől 250 nevezett indulót regisztráltak a szervezők. A verseny jó alkalom volt azok számára a felkészülésre, akik indulhatnak a Debrecenben sorra kerülő Eb-n. A ZSKE indulói jó eredményeket értek el, az alábbiak szerint.

A ZSKE Sárváron szerepelt csapata és az érmesek, illetve pontszerzők edzőikkel, balról pedig Dancs Lora, a Japán Út HSE versenyzője

Forrás: ZH

8-9 éves korcsoport. Szabó Mira lány utánpótlás katában lett harmadik, Kihon Ippon Kumitében ugyancsak a harmadik helyen végzett. Varga László Balázs 8-9 éves utánpótlás kumitében a harmadik helyen végzett.

10-11 évesek. Horváth Maja Viktória volt a klub legeredményesebbje, aki utánpótlás korcsoportban katában és kihon Iippon kumitében is az első helyen végzett. Balogh Miranda katában és kumitéban a harmadik helyen végzett.

12-13 évesek. Pusztai Bianka kumitéban az első helyen végzett, Ujj Rebeka haladó lány korcsoport kumitéban a harmadik, Darók Izabella haladó korcsoportban katában szintén a harmadik helyen végzett, Miklós Boglárka haladó korcsoport kumite 3. helyezett.

16-17 évesek. Horváth Jókus Vivienn szerzett egy harmadik helyezést kumitében, Móricz Martin katában lett harmadik. Felnőtt korcsoport. Horváth Jókus Vivien kumite és katában indult, és mindkettőben harmadik lett.

A felnőtteknél a férfiak között Németh Adrián kumitében lett második. A versenyzőket Molnár Tamás edző készítette fel.

A zalaegerszegi Japán Út Harcművészeti Egyesületet Dancs Lora képviselte. A tehetséges karatéka a nemezetközi porondon is eredményes, ezúttal Sárváron három korosztályban is indult. A kadettok (16-17 év) között egyéni kata formagyakorlatban lett második, a junioroknál (18-21 év) győzött, a felnőttek mezőnyében pedig második lett. Kumitében, vagyis küzdelemben Dancs Lora kadettben győzött, a juniorok mezőnyében második lett. A legtechnikásabb női versenyző különdíját is elnyerte.