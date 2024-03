Idén 227 versenyző nevezett a megmérettetésre, ami 130 csapatot, illetve egyéni indulót jelent. Közülük 31-en az eddigi összes viadalon részt vettek, s ők társasjátékot kaptak ajándékba. A HévíziBivaly duatlon szervezői, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. munkatársai azt is elmondták: még soha nem volt ilyen sokféle kenu, kajak és SUP az evezős szakaszon, s ugyancsak rekordot döntött a támogatók, segítők száma is.

A szervezők idén 11 kategóriában hirdettek győztest a HévíziBivaly Duatlonon

Forrás: Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

A HévíziBivaly duatlon támogatói

Az együttműködő partnerek között találjuk a Szent András Reumakórházat, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot, a Vidra Vizitúrák és a Kajak Sziget csapatát, emellett az Aktív Magyarország-program és a szombathelyi Intersport áruház is szponzorálta az egyedülálló viadalt, amelyre hévízi vállalkozók, szolgáltatók ajánlották fel a díjakat. Ezek között akadt például wellnesshétvége, vacsorameghívás, több ajándékutalvány, ékszer, bor, sőt egy különleges cipő is.

Idén 11 kategóriában hirdettek győztest, s több mint 30 ajándékcsomagot adtak át a legjobban teljesítőknek. Ezúttal megdőlt a leggyorsabb időeredmény rekordja, igaz, a táv most egy hajszálnyival rövidebb volt, mivel a Hévízi-tó melletti véderdőbe a magas vízállás miatt nem lehetett befutni. A leggyorsabban Kassai Álmos abszolválta a duatlonkihívást: ő versenykajakkal indult, és mindössze 1 óra 48 perc alatt evezett le a fenékpusztai kiszállóig, majd futott vissza a hévízi célba.

A megszokottnál magasabb vízállás miatt most plusz terepakadályt is le kell küzdenie a versengőknek: egy túl alacsonyan lévő cső miatt a résztvevők nem tudtak átsiklani az úsztatómajori híd alatt, ezért ki kellett venniük a hajókat, s csak úgy folytathatták útjukat, ha vízi eszközüket átcipelték a híd túlsó feléhez.

A legegyedibb induló

A 3. HévíziBivaly duatlonverseny legegyedibb indulója Kőhalmi Szidónia volt, aki egyedül indult nőként versenykenuval, s e vállalásáért különdíjat érdemelt.

– Üdítő volt látni, hogy ez a verseny inkább a jó hangulatról, a kihívásról, a természetben végzett sport öröméről szól, és sokkal kevésbé a kőkemény versengésről – összegzett Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. – Többen érkeztek bivalyos, tehenes vagy bika formájú sapkákban, kiegészítőben, s akadt olyan hajó is, amelyre plüss tehenet erősítettek.