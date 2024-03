Zalakerámia ZTE KK - Budapesti Honvéd 76-75 (18-26, 18-15, 23-20, 17-14)

Budapest, Ludovika Aréna, 700 néző. Jv.: Cziffra, Jakab, Major.

Bp. Honvéd: Djokovic 5/3, Kopácsi, Wesson 15/6, Henry 13/3, Peringer. Csere: Brown 28/9, Simon K. 4, Filipovic 8, Hajdu, Reizinger, Bazsó 3. Vezetőedző: Zalakerámia ZTE KK: Hicks 11/3, Szalay 2, Paige 20/8, Ikpe 6, Ostojic 10. Csere: Ona Embo 20/9, Keller I., Csátaljay, Németh Á. 4, Csuti 2. Vezetőedző: Matthias Zollner.

A ZTE KK már úgy várhatta ezt a fordulót, hogy biztosan bent van a rájátszásban, és az is eldőlt, hogy a negyedik helynél hátrébb már nem végezhet. Egyet viszont léphet előre, ha nyer, illetve a Szolnok kikap, de erre csak a meccs végén lehetett választ kapni. A Bp. Honvéd helyzete annyiban volt más, hogy számára még a győzelem sem adott százszázalékos biztonságot arra, hogy bejut a playoff-ba, igaz, azért egy siker nagyban erősítette volna az esélyeit.

Az egerszegiek egy négy meccses győzelmi széria után érkeztek a fővárosba, ahová most is elkísérték őket szurkolóik. A Zalakerámia ZTE KK viszont a mérkőzésre elvesztette egyik nagyon fontos játékosát, Tóth Ádám csapatkapitányt. A "cséká" természetesen ott volta mérkőzésen, de csak civilbe ült a kispadon, akinek a térde rakoncátlankodott, és inkább nem kockáztatták meg a szerepeltetését. A ZTE KK hozta a meccs elején a fegyelmezett játékát, amivel a sikereit is elérte. Ennek megfelelően vezetett (7-12) és később is irányította a mérkőzést, később is vezetett és minden mutatóban a hazaiak előtt járt (13-21). Jeremiah Paige most is nagyon jól dobott, az első negyedben 12 pontig jutott tökéletes dobószázalékkal, hiszen egyetlen kísérletét sem hibázta el. A meccs viszont itt még nem volt vége, a Honvédnak nagyon kellett a győzelem, amely harcolt érte, hiszen ez jelentette számára az esélyt a rájátszás kiharcolására. A többi találkozó eredményét azért volt felesleges közben nézni, mert annyira szoros volt az állás az ötödik helyezéstől lefele, és annyi variáció volt még a végső kimenetelre, hogy a számolgatást meg kellett tartani, mire minden meccs befejeződik. Ami biztos volt, hogy a Ludovika Arénában továbbra is az egerszegieknél volt az előny (24-30), de lepattanózásban kezdett feljönni a Honvéd és élesebbé vált így a mérkőzés is. Az mindenesetre látszott, hogy Matthias Zollner igyekezett kellően forgatni csapatát, senkit nem "játszatott túl". Az első félidő a ZTE KK tervei szerint alakult, hiszen az egerszegiek öt ponttal vezettek a szünetre.

A második húsz percet aztán egy 5-0-s sorozattal kezdte a házigazda és beérte a zalaiakat, amire ötpontos lett a válasz (41-46)... Innentől viszont szorosan alakult a mérkőzés, a Honvéd nagyon nem akarta elengedni ezt a meccset. Kezdett keményebbé válni a pályán is a játék, a ZTE egyre kevesebb helyzetet alakított ki, 49-50-nél pedig volt egy pont, amikor úgy tűnt, át tudja venni a vezetést a Honvéd, de egy kétperces kosárcsend után újra a zalaiak találtak be. Ettől függetlenül teljesen nyílt volt még a találkozó végkimenetele, amikor a negyed vége előtt Ona Embo hármasával megint a ZZTE KK kezdett ellépni (54-61), amire hazai oldalon a nagyon belelendült Brown tudott válaszolni (59-61). Ez lett a negyed vége is, még minden megtörténhetett és így kezdődött az utolsó etap is. A 34. percben Brown hármasával először vezetett a Honvéd (69-68), majd ugyanő egy közeli is a gyűrűbe tett, így már a ZTE KK-nak kellett kapaszkodnia (71-68). Ahogy a Honvéd, úgy a ZTE sem "engedte el" ezt a meccset, két perccel a vége előtt Ona Embo vette vissza a vezetést a zalaiaknak (71-72), és még volt három vezetésváltás. Az utolsó szó végül Brown-é lett, aki 12 másodperccel doboztt egy kettes és ezzel megnyerte a mérkőzést a Honvéd.

A Zalakerámia ZTE KK pedig a negyedik helyen végzett az alapszakaszban, ugyanis a Szolnok nyert Kaposváron.

Az is eldőlt, hogy a Zalakerámia a negyeddöntőben a DEAC csapatával találkozik, ugyanis a debreceniek nyertek Szegeden és az ötödik helyre léptek fel. A párharcban a ZTE KK-nál lesz a pályaelőny és április 13-án Zalaegerszegen kezdenek.