Keleti-csoport

Sümegcsehi–Alsópáhok 1–2 (1–1)

Sümegcsehi. Jv.: Töreky R.

Sümegcsehi: Zsiborács – Busa, Kovács B., Sabjanics J., Kulics, Sabjanics T., Szárföldi, Simon Á. (Simonyai), Ferenczi (Simon G.), Halász, Sárközi. Edző: Takács Gergő.

Alsópáhok: Kovács G. – Márton, Tóth T., Horváth Zs. (Erdélyi), Makkos, Fekete, Pesti, Vasas (Szenecsár), Horváth Cs. (Jónás), Huber (Torsa), Molnár P. (Soós). Edző: Kiss László.

Gólszerzők: Kovács B., ill. Jónás, Pesti.

Jók: Halász, Ferenczi, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Kovács B. (84., Sümegcsehi).

Kemendollár–Karmacs 2–5 (1–2)

Kemendollár. Jv.: Boldi T.

Kemendollár: Németh K. – Taba, Tóth B., Büki T., Illés D., Büki B., Nemes (Varga P.), Nyakas, Mózer (Flibért), Büki P., Illés Z. (Gulyás). Edző: Kovács Zoltán.

Karmacs: Varga M. – Brekócki (Kiglics), Soós, Vajda, Pál (Máté), Parrag (Horváth B.), Nagy S. (Bozsoki), Horváth L., Hegedüs (Kalányos), Horváth Á. (Szivler), Mózer (Szabó M.). Edző: Sabjanics Péter.

Gólszerzők: Nyakas, Illés Z., ill. Pál (2), Horváth B., Horváth Á., Mózer.

Jók: Nyakas, Büki P., Mózer, ill. Pál, Vajda, Brekócki, Hegedüs.

Pókaszepetk–Nagykapornak 1–9 (1–5)

Pókaszepetk. Jv.: Lancz Zs.

Pókaszepetk: Prádli – Kovács M., Farkas Á. (Németh D.), Farkas T., Gergály B., Gergály P. (Csécs M., Belső), Száraz, Huszár (Szabó R.), Dén, Péter, Csécs K.

Nagykapornak: Liska – Farkas R., Farkas F. (Németh Gy.), Zöldvári, Hajdu, Németh P. (Peresztegi), Molnár M., Lakatos (Somogyi Magyar), Fekete (Tóth R.), Hegyi (Sifter), Szombat. Edző: Erdős János.

Gólszerzők: Dén, ill. Zöldvári (4), Lakatos (3), Farkas F. (2).

Jók: Péter, Gergály B., Dén, ill. az egész csapat.

Alibánfa–Várvölgy 2–7 (2–4)

Alibánfa. Jv.: Lovasi I.

Alibánfa: Hajzer – Dormán (Pozsonyi), Forgács (Horváth D.), Kovács K., Horváth L., Pámel, Németh B., Bogdán Gy., Bogdán D., Nagy A., Séllei (Horváth V.). Edző: Bangó László.

Várvölgy: Németh D. – Székely (Bunna), Lakatos, Szi-Péter, Sényi (Koloszár), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer (Pintér), Cserép, Czimondor, Nagy Gy.

Gólszerzők: Bogdán D., Bogdán Gy., ill. Pintér (3), Cserép (3), Szi-Péter.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Zalabér–Óhíd 2–7 (1–5)

Pakod. Jv.: Kocsis A.

Zalabér: Talpas (Kustán) – Ágoston (Kolompár Gy.), Csizmazia, Csécs P., Kolompár P., Szabó B., Szalay, Bogdán R., Orsós, Bogdán S., Horváth M. (Varga B.). Játékos-edző: Pados Tibor.

Óhíd: Szabó Z. – Nagy A., Palkovics (Miklósovics), Nagy Im. (Sebestyén), Varga B., Hegedűs (Csik), Fraller L. (Tóth G.), Kasper, Fekete (Fraller Cs.), Varga J., Nagy Is. Edző: Kiss József.

Gólszerzők: Szalay, Bogdán S., ill. Nagy Im. (2), Varga B., Sebestyén, Nagy A., Fekete, Palkovics.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Nyugati-csoport

Páka–Rédics 1–1 (0–0)

Páka. Jv.: Tóth J.

Páka: Balogh B. – Kocza, Cselényi (Kerese Z.), Hencz, Lukács M., Szabó R. (Molnár M.), Varga B., Varga Zs., Lukács T. (Bakon D.), Bakos Bence, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.

Rédics: Kerese – Iványi, Géczi, Horvat (Bakos), Igazi, Gaál, Holl, Kiss B. (Nehéz), Pongrácz, Csiszár, Pörzse. Edző: Március László.

Gólszerzők: Lukács M., ill. Igazi.

Jók: Varga B., ill. Igazi és az egész csapat.

Szécsisziget–Szilvágy 4–0 (3–0)

Szécsisziget. Jv.: Vörös L.

Szécsisziget: Tóth Cs. – Gazdag, Koczfán (Balogh N.), Orsós, Kulcsár, Németh R. (Pörzse), Bekk, Vajmi (Szabó G.), Szabó K., Pethő (Németh L.), Avas (Pöszér). Edző: Gazdag Tamás.

Szilvágy: Dóra – Köbli, Salamon, Pásztor, Németh J. (Vass), Kóbor, Pálfi, Foki, Tóth Cs., Héder, Czigány (Bicsák). Edző: Vass Krisztián.

Gólszerzők: Gazdag (2), Szabó K., Kulcsár.

Jók: az egész csapat, ill. Salamon, Kóbor és mindenki.

Tormafölde–Söjtör 4–0 (2–0)

Tormafölde. Jv.: Vörös L.

Tormafölde: Makaró (Süle Ba.) – András, Pilhoffer, Maturicz (Fehér D.), Kondákor Sz., Eger (Kókai, Fehér I.), Varga D. (Boa), Stropka, Podszkos, Süle Be., Kondákor B. Edző: Polgár Szabolcs.

Söjtör: Hári B. – Dávid, Diósy, Tuboly, Hengerics, Paucsa (Könyves), Hári F., Horváth S., Horváth L. (Szilvás), Márkus, Bakonyi. Edző: Horváth László.

Gólszerzők: Podszkos, Pilhoffer, Süle Be., Maturicz.

Jók: Podszkos, Eger, Süle Be., Maturicz, ill. Hári B., Horváth S.

Pórszombat–ADA Nova 2–2 (0–1)

Pórszombat. Jv.: Dömötör P.

Pórszombat: Kőrösi – Szabó N. (Kovács A.), Végh, Kovács B. (Dénes), Kovács E., Tóth Z. (Kovács I P.), Csóbor (Kovács G.), Nagy Z., Kovács II P., Szabó P., Horváth N. (Bécs). Edző: Göncz Gyula.

Nova: Lendvai – Szekeres, Kovács G., Nunkovics R., Varga D. (Orsós), Balogh Z., Takács, Kocsis, Mihályka (Horváth D.), Horváth T., Nunkovics S. (Szabó L.). Edző: Farkas István.

Gólszerzők: Kovács P., Szabó P., ill. Szekeres (2).

Jók: Végh, Kovács E., ill. az egész csapat.

Zalabaksa–Kerámia Tófej 3–1 (1–0)

Zalabaksa. Jv.: Polgár K.

Zalabaksa: Erdei – Kulcsár, Horváth Á. (Horváth G.), Boros (Soós), Zabó, Horváth J., Bazsika F., Császár, Bazsika L., Kasza, Farkas M. Edző: Bazsika Ferenc.

Tófej: Gombos – Fatér, Soós B., Németh Z. (Koroknyai), Bujtor, Nagy Z., Bátorfi, Belső (Molnár L.), Kámán, Soós T., Tóth K. (Baumgartner). Edző: Kovács Zoltán.

Gólszerzők: Farkas M. (2), Horváth J., ill. Bátorfi.

Jók: Farkas M., Horváth J., Bazsika L., Erdei, ill. az egész csapat.

Zalatárnok–Bárszentmihályfa 3–1 (2–1)

Zalatárnok. Jv.: Sándor Sz.

Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann, Kocsis A. (Kanta), Szipőcs, Jakab, Rituper J., Rituper P., Lóránth, Németh D. (Baki), Kocsis B. (Kurucz). Edző: Somogyi Zsolt.

Bárszentmihályfa: Sabján – Orsós, Doma T., Sebestyén, Kovács N. (Horváth Á.), Kovács L., Doma B., Zabó (Sebők), Szép (Ábrahám), Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.

Gólszerzők: Németh D. (2), Kocsis B., ill. Szép.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.