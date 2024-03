Északnyugati csoport:

Csorna–ZTE FC II. 2-0 (0-0)

Csorna, 100 néző. Jv.: Drabon.

ZTE FC II.: Gyurján - Király, Dóczi, Bodrogi, Korógyi - Kovács B., Dobos, Balabás - Meshack, Baloteli, Wolf. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Németh Ba. (47.), Vízler (70.).

A ZTE FC II. Csornán kezdte a tavaszt és a Kisvárdáról előző este hazaért két játékos (Meshack, Kovács B.) is csatlakozott a csapathoz, amely reggel korán indult. Gól nélküli első félidő után a fordulás után egy bedobás után talált be a házigazda, majd később egy szöglet után is kipattant a labda amit ismét kihasznált a házigazda. Mondhatni, hogy szerencsésebb volt a Csorna ezeknél a helyzeteknél, hiszen a zalaiaknak több volt, de nem éltek velük.

Koller Zoltán: „Volt kapufánk, ziccerünk, de semmi nem ment be, náluk pedig két kipattanó labdánál sem hibáztak játékosaik.”