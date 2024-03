NB II. (E-F) felsőházi rájátszás, férfiak:

Csepel DSE – Nagykanizsa 37-30 (20-13)

Budapest, 70 néző. Jv.: Bognár A., Novák P.

Nagykanizsa: Kovács A. - Csordás 7/2, Bognár P. 1, Kovacsics 4, Hári 3, Szabó G. 6, Sass. Csere: Oláh (kapus), Péter B. 2, Füstös 3, Vadász 1, Balogh P. 1, Báder 2. Edző: Csalló Ádám.

Gyorsan stabilizálta helyzetét 3-0-s hazai előnyt követően a Kanizsa férfi kézilabda-együttese a felsőházi rájátszás első fordulójában és a mérkőzés első tíz perce még szorosan alakult. A vendéglátók aztán kihasználva a vendégek hibáit fokozatosan növelték előnyüket, amely idővel már kilenc gól is volt, végül a felek között hét lett a különbség a szünetre. A második félidő elejétől következett egy olyan bő tíz perc, ami alatt sikerült két gólra megközelíteni a Csepelt. Ekkor fel is csillant a fordítás lehetősége, de rossz döntések és pontatlanságok miatt megakadt a Nagykanizsa játéka, mellyel újra átvették a hazaiak a meccs irányítását és végül magabiztos győzelmet arattak.

Jók: Csordás, Szabó G.

NB II. (E-F) alsóházi rájátszás, nők:

Tungsram SE – Moyra Budaörs-Handball U21 24-31 (14-18)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Finta, Varga F.

Tungsram: Dudora – Kovács B. 1, Csivre 2, Horváth A., Burghardt 13/2, Balogh B. 5, Szmodics V. 1. Csere: Bársony, Tóth V. (kapusok), Kovács D., Huszics, Szmerk 1, Raczkó, Balogh K., Andor 1, Ács. Edző: Tóth László.

A listavezető budaörsiek ellen a mérkőzés 13. percéig nézett ki rosszul a hazaiak teljesítménye és a szünetig is jól tartotta magát a házigazda dél-zalai együttes. A találkozó 40. percében két gólra is visszajött a Tungsram, melyben Burghardt Victória járt élen igazán a góllövésben. 22-20-as budaörsi vezetésnél következett az a fordulópont, melyet az éllovas ellen már nem tudtak „átlépni” a kanizsaiak, 27-20-ra léptek el a vendégek, onnan pedig már egyértelművé vált, hogy nyernek is a Kanizsa Arénában.

Jók: Burghardt (a mezőny legjobbja), Balogh B.