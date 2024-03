Szombat kora délelőtt már fűtötték a mobil szaunákat és melegítették a vizet a dézsákban a Tihanyrév melletti partszakaszon. Ide várták azokat az úszókat, akik kvalifikálták magukat az idei téli Balaton-átúszásra. Legtöbben meleg kabátban várakoztak, de voltak, akik a hideg ellenére fürdőnadrágban melegítettek. Így tett Czettele Győző is. – Már a harmadik téli Balaton-átúszásomra készülök. Nyáron is úsztam, de az teljesen más, mint most. Nem lehet összehasonlítani. Ugyan most rövidebb a táv, 1250 méter, de a hideg víz miatt sokkal nehezebb. Jobban igénybe veszi a szervezetet – mesélte az úszó.

