A férfi mezőnyben párját ritkító volt ez az összecsapás. A mérkőzésen egyetlen negyed sem akadt, amikor bármelyik együttes elérte volna a 20 dobott pontos határt, ebből pedig nem is következhetett más, mint új szezoncsúcs, ami a legszűkebb ponttermést illeti. Mostanáig a Sopron - Debrecen állt az élen ezen a listán (69-64), és a hajdúsági együttesről sokat elárul, hogy ők azon a találkozón is résztvevők voltak. Sőt, ezenkívül van a bajnokságból 59, 60, kétszer 64, 66 és 68 dobott pontos meccsük is, kész csoda, hogy mindemellett ott vannak a tabella 4. helyén. És ha szombaton (a Falco elleni, szenzációszámba menő sikerük után egy héttel) legyőzték volna a zalai együttest, máris biztosították volna helyüket a rájátszásban.

A ZTE KK szempontjából pedig persze inkább pozitív olvasatai vannak ennek a mérkőzésnek, hiszen ilyen kevés dobott ponttal senki nem nyert még meccset ebben a bajnokságban. Hazai pályán és idegenben is 69 volt ez eddigi „győzelmi minimum” az NB I A-csoportban, előbbit a Sopron tartotta a már említett, DEAC elleni sikerével, vendégként pedig a Kaposvár tudott nyerni Pécsett 69-67-re. És a debreceni csapat nyilvánvaló betlije mellett Matthias Zollner vezetőedző csapatának bravúr-győzelméhez azért mindenképp kellett az ismét jól működő saját védekezés is.

De ne vesszünk el a statisztikák rengetegében, örüljünk inkább annak, hogy a ZTE KK szombaton a maga részéről véghez vitte azt, amire a playoff-remények életben tartásáért szüksége volt. Ráadásul a sérült első számú irányító, Tony Hicks távollétében, aki helyett azonban a csapat vendégjátékosai viselték a terheket – ahogy annak lennie kell, ám ahogy a szezon során mostanáig azért nem történt meg mindig. A szombati, szenvedős meccsen nem alakultak ki különösebben magas VAL-értékek, a zetés Jeremiah Paige a mezőny legjobbja tudott lenni a maga 22-jével, mellette az újra triplát is dobó Ostojic (17), a főleg az első félidőben aktív Embo (17) és a 11 védőlepattanót virító Ikpe (15) tartozott még a zalai derékhadhoz.

Utóbbi a mérkőzés után nyilatkozva az akarati tényezőket emelte ki, amelyek a DEAC ellen meghozták a zalai sikert, ennek pedig szintén nagyon lehet örülni. A lelkesedésre ugyanis az alapszakaszból hátralévő három fordulóban is nagy szükségük lesz a zalaiaknak. Akik a tabellán jelenleg egy győzelemre vannak a dobogó 3. fokától, illetve a kilencedik helytől is – az idei szoros versenyfutásban menny és pokol között ilyen kicsi a különbség. A ZTE KK-ra pedig a következő hetekben nem vár egyszerű sorozat: a csapat fogadja a címvédő és éllovas Falcót, ellátogat a második helyezett Alba Fehérvár otthonába, majd annak a Budapest Honvédnak a pályáján zárja a szezont, amely közvetlen riválisnak látszik a legjobb nyolcért zajló versenyfutásban. Ráadásul az első körben nyerni tudott Egerszegen.

Ezektől a csapatoktól aztán végképp nem várható, hogy megálljanak 51 ponton.