Még augusztusban, Debrecenben sokáig még állt is a zászló a zalaiaknak, aztán a hajrában, a 83. percben Kizyridis talált be és ez lett a győztes gól is. November végén aztán Zalaegerszegen Croizet góljával vezetett a ZTE FC, majd a második félidőben Dzsudzsák egyenlített és egy szerencsétlen Várkonyi-mozdulat után öngóllal ugyan, de ismét nyert a DVSC. Érdekes a két csapat eddigi egymás elleni örökmérlege. Összességében a DVSC áll jobban, hazai pályán meg pláne, hiszen az eddigi Debrecenben lejátszott 34 találkozójukon mindössze három ZTE-siker született. Az első zalai győzelem igencsak „hangsúlyos” volt, hiszen a 2002-es bajnoki címig vezető menetelésben a ZTE FC 6-1-re győzött. A legutóbbi öt találkozójukból viszont kettőt a ZTE FC nyert meg, kettőt a Loki, egyen pedig döntetlen született.

Ám, vissza jelenbe és a jövőbe. A ZTE FC a héten bejelentette, hogy Mim Gergelyt végleg megvásárolta a Puskás FC-től, amely eddig csak kölcsönadta a középpályást. A heti egyik jó hír tehát adott, de lesz-e második is... Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője természetesen nem jósolhatott amikor megkerestük a vasárnapi találkozó esélyeivel kapcsolatban, de persze nincs edző - így ő sem kivétel ez alól -, aki ne győzelemre készítené fel csapatát.

– Mindenki egészséges, mindenkire számíthatok, és ugyanúgy készültünk, mint máskor az újabb ellenfélre - kezdte evvel válaszát a zalaiak szakvezetője. - Megpróbálunk felkészülni az erősségeikre, hogy ezeket kivédjük és fogást találjunk a debrecenieken. Otthon játszanak, nem úgy sikerültek a legutóbbi találkozóik, mint remélték, vagyis egészen biztosan egy motivált ellenféllel találkozunk. De a motiváció nálunk is megvan, és a csapat bizonyította eddig is, hogy van tartása.

A jelenleg 10. helyezett ZTE FC kilenc, illetve tíz ponttal jár előrébb, mint a mögötte álló két csapat, ha pedig előrefele nézünk, akkor 4 pontra van az ötödik Kecskeméttől. Azt is megkérdeztük Márton Gábortól, mennyire nyugodtabb így készülni, hogy jelenleg már nincs meg az a közvetlen veszély a kieső zónától, mint a tavasz elején.

– Közhelyesen hangzik, de mindig csak a következő mérkőzéssel foglalkozunk, arra koncentrálunk - válaszolta. - Lehet pszichés hátrány, ha tényleg közel van a veszélyzóna, de most is azt tudom mondani, hogy mi csak magunkra akarunk figyelni és ugyanúgy jól játszani, mint tettük az eddigiek során.

A 25. forduló programja

Szombat: Újpest–Mezőkövesd 13.00, DVTK–Paks 15.30, Kecskemét–Fehérvár FC 17.45.

Vasárnap: DVSC–ZTE FC 12.30,FTC-Puskás Akadémia FC 14.45, MTK–Kisvárda 17.30.