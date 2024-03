Kozármisleny - ZTE FC 1-2 (1-0)

Kozármisleny, 300 néző. Jv.: Katona B.

ZTE FC: Gyurján – Lesjak, Safronov, Evangelou – Vocsicska, Hadida, Kovács B., Kiss B., Medgyes – Németh D., Sajbán. Cserék: Köcse (kapus), Mim, Croizet, Szendrei, Sankovic, Csóka, Bedi. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerzők: Ikonomou, illetve Sajbán, Csóka.

A labdarúgó NB I. tavaszi nyitánya előtt bajnoki főpróbaként január végén a ZTE FC fogadta a baranyai együttest és 5-1-re nyert az NB II-es ellenfél ellen, amivel kvázi lendületet is vett, hogy aztán remek rajtot produkáljon. Ezúttal Kozármislenyben viszonozta Márton Gábor együttese az akkori látogatást és a hazaiak az első félidő közepén vezetéshez jutottak. Több gól ebben a félidőben nem esett, hogy aztán a fordulás után előbb Sajbán találjon be. Jöttek a cserék, így többek között Csóka Dániel, aki megszerezte a ZTE FC győztes találatát is.