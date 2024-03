Duocor-Makói SVSE–Tuxera Aquaprofit NSK 1,5:8,5

Makó.

Eredmények (elöl a hazaiak): Mihók–Volokitin 0:1, Csonka–Balogh Cs. döntetlen, Koszics–Yuffa 0:1, Sarics–Antal 0:1, Hujbert–Márkus 0:1, Horváth Zs.–Medvegy 0:1, Szalai K.–Aczél döntetlen, Tatár Kis–Horváth Cs. döntetlen, Terbe–Palczert 0:1, Mészáros-Csonka–Gara A. 0:1.

Abszolút esélyesként érkezett a bajnoki címet birtokló kanizsai csapat a Makóhoz, s a biztos győzelem mellett még egy váratlan húzást is eszközölt. Miként az eredmény mutatja, ez be is jött.

– Nagyon szép sikert könyvelhettünk el – mondta Nádasi Tamás, a Tuxera Aquaprofit NSK elnöke. – Dicséret illeti együttesünket, a hátsó táblán játszókat is, ráadásul volt egy váratlan lépésünk, hiszen Spanyolországból hoztunk egy orosz-spanyol sakknagymestert, Yuffa Daniil személyében. Így ellenfelünk előzetes készülését is keresztül húzhattuk, hiszen játékosunk a Balogh Csaba mögötti táblához ülhetett. A nagy különbségű győzelmünkön túl ráadásul az előnyünk úgy nőtt a riválisaink előtt, hogy az első számú üldözőnkké újra az Ajka lépett elő.

A kanizsaiak 3,5 ponttal előzik meg a Veszprém vármegyeieket, míg a harmadik Paks öttel van lemaradva a dél-zalaiakhoz viszonyítva.