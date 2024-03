Lenti TE–Magnetic Andráshida TE 1–2 (0–1)

Lenti, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Pál, Csiszár, Horváth B., Sárkány, Horváth F. (Sabján), Kiss K. (Fábián), Sasvári, Pálinkás, Végi. Edző: Szabó István.

Andráshida TE: Czirjék – Darabos (Rohonczy), Karvalics, Tóth D., Szemes, Kiss L., Szabó P., Bognár (Berkovics), Cséber, Gortka (Luter), Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

A tartalékosan játszó hazai csapat ellen a lelkes vendégegyüttes megérdemelten nyerte a mérkőzést.

Gólszerzők: Horváth B., ill. Darabos, Karvalics.

Jók: Horváth B., ill. Karvalics, Darabos, Szabó P., Benczik.

Hévíz–Csesztreg 2–3 (0–0)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Varga P.

Hévíz: Dénes – Nagy D., Huszár, Fábián, Tóth I., Damina (Buza), Szindekovics, Nyári (Karakai), Filó, Kovács B., Bontó. Edző: Damina László.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Lovrencsics (Szabó B.), Biharvári, Őri Cs. (Kiss Ba.), Nagy N., Kiss Bá. (Magai), Őri M., Tóth B., Szabó K., Németh D. (Orbán). Edző: Tamás Tamás.

A tavaszi fordulókban összetömörült az élmezőny, igazi rangadóra lehetett számítani. A meccs elején mindkét csapat a védekezésre összpontosított. Az iramra és a küzdelemre nem lehetett panasz, de a kapuk keveset forogtak veszélyben. Az első nagy lehetőségre fél órát kellett várni, de Kovács ziccerét bravúrral hárította a vendégek kapusa. A játékrész hajrájában több kontrára volt esély mindkét oldalon, de a befejezések pontatlanok voltak. Szünet után a Csesztreg kezdett jobban és a hazai védelem első nagyobb megingását ki is használták Kiss Bálint révén. Egy óra elteltével a nagyon agilisan játszó Őri M. fejesével már két góllal vezettek. A hajráig úgy tűnt, a listavezető megőrzi előnyét, de Szindekovics lövése, majd Fábián K. fejese is utat talált Gergő kapujában. Ám a pontosztozkodás elmaradt, mert a fordulatos mérkőzés végeredményét a 93. percben Nagy Norbert büntetőből állította be.

Gólszerzők: Szindekovics, Fábián, ill. Kiss Bá., Őri, Nagy N. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Zalakomár-Zalakaros–Technoroll Teskánd 2–1 (1–0)

Zalakomár, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Takács Cs., Szőke, Vass, Horváth L., Horváth J., Madarász Z., Mutter, Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. (Madarász F.). Edző: Mutter Attila.

Teskánd: Orbán – Gyarmati, Kiss P., Gájer, Csonka (Németh N.), Bresztovszky, Bakos, Major (Szekeres), Töttő (Csongár), Kiss D., Boronyák. Edzők: Deák Ádám, Mándli Péter.

Mindkét csapat vereségekkel kezdte a tavaszt, a fő kérdés az volt, hogy sikerül-e valamelyiküknek megszerezni az első idei sikerét. A Teskánd csapatából több meghatározó játékos hiányzott, míg a komáriaknál újra a pályán volt Madarász Z. és Tóth-Pajor. Az első félidőben többet birtokolta a labdát a fiatal vendégcsapat, de kevés helyzet alakult ki, még a játékrész legvégén Vass A. váltott gólra egy hazai kontrát, így 1-0-val vonultak pihenőre a csapatok. Szünet után csipkedték magukat a vendégek, rögtön a félidő elején sikerült is az egyenlítés Csonka révén, 1-1. Ezután is a Teskánd irányított, volt, hogy a hazai védők a gólvonalról mentettek, de mégis egy kontrából Horváth T. lépett ki, lövését még védte bravúrral Orbán, a kipattanót pedig Madarász Z. fejelte a kapuba, ezzel beállította a 2-1-es végeredményt. A komáriak használták ki jobban a helyzeteiket, így ha némi szerencsével is, de ők szerezték meg első tavaszi győzelmüket.

Gólszerzők: Vass, Madarász Z., ill. Csonka.

Jók: Horváth T. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Boronyák, Kiss P., Gájer, Töttő.

U19: Zalakomár-Zalakaros–Teskánd 4–4.

Semjénháza–Zalaszentgrót 0–4 (0–3)

Semjénháza, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Semjénháza: Matthew – Kretz, Novák, Horváth P., Pál B., Schuller (Horváth Á.), Kovács, Pál D., Kapuvári, Bagó (Horváth G.), Ribarics (Szilágyi). Játékos-edző: Kovács György.

Zalaszentgrót: Garai – Jóna, Doszpoth, Kaprinai (Péhl B.), Ferenczi (Péhl K.), Horváth B. (Baksa), Horváth S. (Molnár), Iberhart (Kovács-Braun), Kovács P., Horváth D., Czibor. Edző: Bencze Péter.

Küzdelmes, férfias mérkőzésen a kontrára játszó vendégek négy gólt rúgtak a mezőnyben jól futballozó hazaiak ellen. Még ilyen arányban is szerencsés vendéggyőzelem született.

Gólszerzők: Ferenczi (2), Doszpoth, Horváth D.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Semjénháza–Zalaszentgrót 5–1.

Zalalövő–Szepetnek 1–1 (0–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Csik, Agg, Horváth T., Őr (Végh), Kellner (Péter), Radics, Földvári, Horváth D., Mesics. Edző: Ostrom János.

Szepetnek: Bocskai – Üst, Pápai, Millei, Szabó B., Dömötör (Kobra), Rákhely, Bilák P., Bános, Orsós (Bilák B.), Kolman. Edző: Németh István.

Jó iramban estek egymásnak a csapatok, de erősen ügyeltek a gól elkerülésére. Gyűrték egymást a felek, de a támadószekciók gyengélkedése miatt kevés helyzet adódott. A legnagyobb lehetőség a látogatók előtt kínálkozott, de Kovács Dávid bravúros védése után a kipattanót Kolman ordító helyzetből mellé lőtte. Szünet után kicsit nyíltabb lett a játék, különösebb eredmény nélkül, aztán az utolsó öt percben besűrűsödtek az izgalmak. A 87. percben a balról átívelt labdát Bilák Benjámin a hosszú saroknál bólintotta a kapuba, 0-1. Középkezdés után rögtön egyenlített a ZTK, egy kipattanó labdát Gyenese félfordulatból, nagy erővel bombázott a hálóba, 1-1. Pár pillanat múlva meccslabdája volt a vendégeknek, de Gyenese a gólvonalról mentett.

Gólszerzők: Gyenese, ill. Bilák B.

Jók: Gyenese, Kovács D., ill. Millei, Pápai.

U19: Zalalövő–Szepetnek 3–1.