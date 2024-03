Északnyugati csoport:

ZTE FC II. – VSC 2015 Veszprém 1-5 (1-3)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Maml.

ZTE II.: Köcse – Király, Kámi (Kozári), Bodrogi, Korógyi – Balabás (Dobos), Boros, Mulasics (Cserép) – Györe, Baloteli, Lengyel (Wolf). Edző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Wolf (69.), illetve Bartusz (15., 29., 40., 82.), Szabó (91.).

A csoport góllövőlistáját eddig is vezető veszprémi Bartusz Dániel meccse volt a vasárnapi, bár ehhez kellett a ZTE segítsége is. A két csapat között jelentős minőségi különbség van a vendégek javára, ami a végeredményben meg is mutatkozott, bár játékban ezen a napon nem volt ekkora differencia. Első gólját szépen kijátszott akció végén szerezte a Veszprém, a vendégek többi találatát azonban hazai egyéni hibák előzték meg. A szönetben sikerült rendezni a hazai sorokat, fordulás után még a szépítő gól is összejött, s pár percig úgy tűnt, a kék-fehérek szorosabbá is tehetik a meccset. De jöttek újra a hibák...