Paks FC–ZTE FC 3-4 (2-0)

Paks, 2000 néző. Jv.: Bogár (Bornemissza, Csatári).

Paks: Szappanos - Vas, Kinyik, Lenzsér - Osváth, Papp, Haraszti (Szélpál, 63.), Mezei (Szabó B., 71.), Balogh B. - Könyves (Hahn, 71.), Tóth B. (Böde, 63.) Vezetőedző: Bognár György.

ZTE FC: Dombó - Várkonyi, Evangelou, Safronov - Kovács B. (Németh D., 65.), Kiss B. (Mim, 46.), Bedi, Szendrei, Medgyes (Hadida, 46.) - Gruber (Croizet, 65.), Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Gruber (53.), Croizet (65., 90.+1.), Mance (73.), illetve Evangelou (4.- öngól), Könyves (45.+2., 55.).

Sárga lap: Kiss B. (15.), Evangelou (61.), illetve Szabó B. (78.).

A Paks hibátlanul kezdte a tavaszt, hiszen mindhárom mérkőzését megnyerte, de a ZTE FC csapata is bekezdett: három mérkőzés, 7 pont. Mindez valószínűleg a legszebb egerszegi számításokban is benne volt, hiszen a kieső helyről indította a tavaszt Márton Gábor legénysége. Pénteken este kemény meccsre számíthattak a zalaiak, hiszen a Paks semmit sem veszített a lendületéből azt követően, hogy listavezetőként telelhetett és a pénteki találkozót is az élről várta.

A ZTE FC összeállítása tartogatott meglepetést, hiányzott ugyanis a keretből Bojan Sankovic – vélhetően nem formahanyatlás miatt –, a csapat motorja, bekerült viszont a kezdőcsapatba Gruber Zsombor, akit egy hete igazolt le a Puskás FC-től az FTC, de még azon a napon bejelentette, hogy kölcsönadja a nyárig a ZTE-nek. A Paks is változtatott a legutóbbi találkozójához képest, de hát a tolnaiaknak úgy tűnik mindegy milyen összeállításban lépnek pályára, eredményesek tudnak maradni. A ZTE FC szempontjából pedig rosszabbul nem kezdődhetett volna a találkozó... A 4. percben Könyves jobb oldali beadásába olyan szerencsétlenül ért bele Evangelou, hogy közvetlen közelről a sípcsontjáról a saját kapujába jutott a labda, öngól, 1-0. A vezetés megadta az alaphangot a Paksnak, amely bátran játszhatott, ráadásul teher nélkül. Nem nagyon tudott kibontakozni a ZTE FC, figyelnie kellett, hiszen a Paks veszélyesen futballozott, Lenzsér majdnem be is talált. A hátrány érezhetően nyomasztotta a zalaiakat, képtelenek voltak kidolgozott támadást vezetni. A kapura teljesen veszélytelen volt a ZTE FC, ezt nem volt nehéz megállapítani. Csak védekezett, de a 28. percben Szendrei összekoccantotta Könyves bokáját, ami 11-est ért. A büntetőt a sértett végezte el, ám Dombó jó érzékkel kiütötte a jobbra lőtt labdát! Ezt megúszta a ZTE FC, de továbbra is nyomás alatt volt, hiszen a Paks ütötte a vasat, hogy megszerezze a második találatát. Nem nézett ki jól ez a félidő, ha a ZTE szemszögéből néztük, annál jobban a hazaiakéból: vezettek, uralták a meccset, a levegőben lógott az újabb találatuk. Amikor egyértelművé vált, hogy Márton Gábor változtatni akar, akkor mutatott "életjeleket" támadásban is a csapata, de a zalai szakvezető kivárt még a cserékkel. Csapata viszont nem úszta meg kapott gól nélkül. A 47. percben egy kijátszott akció végén Könyvesnek most már nem kellett segítség, hogy a kapuba találjon, 2-0.

Kettőt cserélt a ZTE FC a második félidőre és az 53. percben jött az egyenlítés. Nem a cserék hozták össze, hanem Mance és a bemutatkozó Gruber, utóbbi jól lépett be a kapu elé tett labdára és 3 méterről betalált, 2-1. Nem telt el két perc és a Paks újra kétgólosra növelte az előnyét. Szöglet után Papp a felső lécre perdített, a kipattanót pedig közelről Könyves lőtte a kapuba, 3-1. Klasszikus gólváltásnak voltunk szemtanúi, de Tóth B. lövésénél Dombó védett nagyot, elkerülve azt, hogy csapata már háromgólos hátrányban legyen. Bognár György, a hazaiak mestere Böde Dánielt is pályára küldte, ami újabb veszélyforrást jelentett a zalaiakra nézve. De nem ő, hanem az egerszegi Croizet talált be. A francia a 65. percben lépett pályára, és fél perc játék után Mim szép lekészítését követően 12 méterről lőtt a paksi kapuba, 3-2. Érdekes mérkőzés volt, az biztos, mindkét edző igyekezett keverni a lapjait. A ZTE FC a borzalmas első félidő után nyílttá tette a találkozót. A 73. percben Szappanos kapus előtt egy göröngyön felpattant a labda, Mance rácsapott a lehetőségre és az üresen maradt kapuba terelte a labdát, 3-3. Tényleg micsoda meccs kerekedett a találkozóból, és maradtak is izgalmak a végére. Evangelou mentett nagyot Böde fejesénél, a 91. percben pedig Croizet szerzett labdát, a 16-os vonaláról leadott lövése megpattant, Szappanos pedig noha foghatta volna a labdát, de a kezei között a gólvonalon túlra csorgott a játékszer, 3-4. Ez lett a vége, ez nagyon nagy fordítás volt, amihez persze kellett szerencse is.

Soha rosszabb meccset! – mondhatnánk, de a ZTE FC az első félidőben tényleg nem volt egy súlycsoportban a Pakssal. A második 45 percben viszont olyan tartása volt, amivel nem csak megmentette az egyik pontot, hanem nyert is!