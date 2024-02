A Népsport (majd Nemzeti Sport) 1967-ben vezette be, hogy tudósításaiban osztályzatokkal is értékeli a labdarúgók teljesítményét. Azóta tehát csak 27, a hazai élvonalban szereplő labdarúgó érdemelte ki a legmagasabb osztályzatot. Köztük van egy ZTE FC játékos is Waltner Róbert személyében, aki 2004. május 8-án öt gólt szerzett a Haladás elleni 7-0-s győzelemkor. A ZTE FC eddigi legeredményesebb játékosa akkor a 23. volt a sorban, aki 10-est kapott a sportlaptól, és jól mutatja az osztályzat értékét és különlegességét, hogy húsz esztendő alatt mindössze újabb négy futballista érdemelte ki ezt.

Varga Barnabás igazi kuriózum jelenleg a magyar futballban, hiszen osztrák alacsonyabb osztályokban játszott, aztán 26 évesen, 2020-ban a Gyirmóthoz került az NB II.-be, két szezont követően a 2022-2023-as bajnokságban a Paks játékosa lett, 29 góllal az NB I. gólkirályi címét is elhódította. A nyáron az FTC igazolta le, ahol továbbra is ontotta a gólokat, bekerült a válogatottba és ott is góljaival segíti a nemzeti együttest.

Sallói István játékosként 1993-ban érdemelte ki a legmagasabb osztályzatot a sportlaptól

Fotó: ZH-Archívum/Katona Tibor

A 10-es osztályzatot elért játékosok táborát erősíti Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója is. Ő 1993-ban, a Kispest HFC labdarúgójaként érdemelte ki ezt az osztályzatot a Csepel felett aratott 8-1-es sikert követően. Szintén 4 gólt lőtt akkor...

- Azt gondolom, hogy teljesen jogos, abszolút reális Varga Barnabás értékelése, négy gólt lőni olyan objektív mérce, amit nem lehet megkérdőjelezni - jellemezte az FTC játékosának teljesítményét Sallói István, akit ennek apropóján kerestünk meg és kértük ki a véleményét. - Tulajdonképpen a négy találata mellett az ötödikben is benne volt, hiszen egy szenzációs gólpasszt is adott. Klasszis teljesítmény volt ez a javából. De a négy gól önmagában is hatalmas teljesítmény, nekem a Csepel elleni meccsen kívül még egyszer volt négy találatom egy meccsen, amellett, hogy mesterhármasokat is értem el.

Varga Barnabás persze nem volt ismeretlen korábban sem a magyar futballközeg számára. A Haladás neveltjeként Ausztriában kötött ki, harmad- és negyedosztályú klubokban játszott, aztán az osztrák I. osztályú Mattersburg igazolta le, de kevés szerepet kapott. Vajon a magyar futballszakma miért nem fedezte fel korábban őt? Erről is megkérdeztük Sallói Istvánt.

-Az igazság az, hogy sokan nézték, figyelték már korábban is Varga Barnabást, de úgymond a Gyirmót vállalta be, hogy le is igazolja - mondta Sallói István. - Ma 23 évesen, ha nem tesz le valamit az asztalra, már öregnek számít egy futballista. Ezen felül fontos, hogy milyen képzést kapott valaki, ezt is nézik a klubvezetők. Egy huszonhét éves játékos esetében már nagy a lutri, de tény, és igaz az is, hogy mindig érdemes nyitott szemmel járni. Ott van példaként Zimonyi Dávid vagy Eduvie Ikoba esete, akiket a semmiből igazoltunk le a ZTE-hez, de azért kiütközött náluk mondjuk a taktikai képzés hiánya. Varga Barnabás esetében sokat számít, hogy két szezont korábban lehúzott Gyirmóton, és az az egy paksi év is nagyon sokat lendített a játékán. Az FTC-hez igazolva azonnal elkezdte lőni a gólokat, hiszen különlegesen jó a fejjátéka, a sebessége is megvan és az összjáték tekintetében is kiváló játékosról beszélhetünk.