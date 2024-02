Bravúrra lenne szükség 36 perce

Pakson a ZTE KK, majd következik a bajnoki szünet

Hétközi fordulóval folytatódik a férfi kosárlabda NB I. A-csoportjának sorozata, ugyanis ezt követően a válogatott Európa-bajnoki selejtezői következnek. A Zalakerámia ZTE KK szerdán 18 órától a Paks vendége lesz, Tóth Ádám csapatkapitány pedig megfogalmazta a saját és csapata, de minden bizonnyal a ZTE szurkolóinak óhaját is, miszerint most jönne jól egy idegenbeli bravúr, hogy aztán péntektől ő is bekapcsolódjon a válogatott felkészülésébe.

Tóth Ádám (15) és a képen mögötte, tőle balról látható Oleksandr Mishula is válogatottjaikkal készülnek a szünetben Fotó: Szekeres Péter

Szombaton hazai pályán győzött ismét a Zalakerámia ZTE KK, és a Kaposvár elleni siker úgy kellett, mint falat kenyér az egerszegieknek. Matthias Zollner csapata most, ha lehet ilyet mondani, egy még nagyobb kihívás elé néz, hiszen Paksra utazik. Ahhoz a Pakshoz, amely nagyon rosszul kezdte a szezont, de a nyolcadik fordulóban éppen a ZTE KK elleni egerszegi összecsapáson szerezte meg első győzelmét, amit aztán mostanáig még hét követett. Ezzel, a tavaly még a ZTE-t irányító Sebastjan Krasovec csapata, a Paks jelenleg a 10. helyen áll (8/12), míg a Zalakerámia ZTE KK a hetedik (9/11).

Éppen tegnapi írásunkban taglaltuk, hogy mennyire együtt van a mezőny a harmadik helyezéstől lefele, úgyhogy erre most nem térnénk ki külön. Azt viszont mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a Paks az előző fordulóban úgy kapott ki 2 ponttal a DEAC vendégeként, hogy a harmadik negyedben már 22 ponttal vezetett, de aztán utolérte, és nyert is ellene a DEAC. A ZTE KK a Kaposvár ellen nyert fontos találkozót, a meccs egyik legjobbja Tóth Ádám volt, akit előbb arról kérdeztünk, miként élték meg öt vereség után, hogy újra győzelmet ünnepelhettek. – Az előző, Pécs elleni találkozót megelőzően történt a csapatnál az edzőváltás és akkor mindössze két napja volt az új szakvezetőnek a közös munkára – említette Tóth Ádám. – Mint kiderült, a két nem nem lett elég... Matthias Zollnerrel most volt egy egész hetünk készülni és elkezdtünk elindulni abba az irányba, amit az edző szeretne látni tőlünk, főleg a védekezésben. Szezon közben mindig nehéz egy csapat játékát újratervezni, újraprogramozni, de szerintem Matthias Zollnernek megvan hozzá a habitusa, hogy mindezt sikeresen átadja a csapatnak. Fontos meccs volt a szombati és még fontosabb, hogy győzni tudtunk, amivel életben tartjuk a rájátszásba kerülési esélyeinket. Ezúttal pedig Paks lesz az újabb állomás. Tóth Ádám is úgy véli, hogy nagyon nehéz meccs vár rájuk. - hazai pályán jelenleg a Paks számít esélyesebbnek, de nem árulok el vele azzal sem titkot, hogy mindent elkövetünk egy idegenbeli bravúrért - mondta Tóth Ádám. - Bravúrra lesz szükség, ugyanis a szezon első felében sajnos elvesztettünk olyan mérkőzéseket, melyeket illett volna megnyerni. Az, hogy ezeket visszahozzuk, kompenzáljuk, bravúrokra lesz szükség. Ráadásul hihetetlen szoros a mezőny. Húsz éve játszom az élvonalban, de nem is emlékszem rá, hogy volt-e valaha is ennyire szoros bajnokság. Tóth Ádám pedig nem pihen a szerdai meccset követően sem, hiszen péntektől csatlakozik Gasper Okorn szövetségi kapitány keretéhez,, amely a jövő héten megkezdi az Európa-bajnoki selejtezőit, 22-én Izlandon, majd 25-én Szombathelyen, az olaszokkal mérkőzik meg a magyar csapat. Tóth Ádám elmondta, hogy nagyon várja már a találkozást a társakkal, ráadásul többekkel az utánpótlás válogatottban is együtt kosarazott. Ám nem csak Tóth Ádám hiányzik majd a ZTE KK edzéseiről a jövő héten, ugyanis Oleksandr Mishula az ukrán válogatotthoz csatlakozik, amely szintén Eb-selejtezők előtt áll. Csátaljay Péter és Csuti Kornél pedig a magyar U20-as csapattal készül a bajnoki szünetben.

