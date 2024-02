Nincs sehol, egyik sportágban sem megírva, hogy a mindenkori kupa védőjének a következő kiírásban meddig kell, meddig „illik” eljutnia. Ezért is kupa, és a kupaküzdelmek sajátsága a kiszámíthatatlanság, az adott pillanatban nyújtott produkció, hiszen nincs lehetőség a javításra. Így aztán el lehet jutni akár nagyon messzire, de ugyanúgy korán is lehet búcsúzni tőle.

A ZTE FC kedden 4-2-re kikapott, ami a búcsút jelentette a legjobb 16 között. A továbbjutáshoz egy félidő hiányzott, hiszen az első 45 percben a DVTK tényleg átrohant a felforgatott tizeneggyel kiálló egerszegieken. A lefújás után leginkább ez a kérdés foglalkoztatta a zalai híveket, hogy megérte-e ennyi játékost pihentetni. Márton Gábor vezetőedző a meccs utáni sajtótájékoztatón erre is válaszolt.

– Valóban felforgatott összeállításban kezdtünk, de voltak olyan játékosok, akiknek szükségük volt a pihenésre, másoknak pedig a játékra – mondta el evvel kapcsolatban a zalaiak szakvezetője. – A kupameccsig lejátszottunk öt bajnoki találkozót nagyjából ugyanabban az összetételben, de messze még a szezon vége, úgyhogy erre is figyelni kellett. Viszont a mai találkozóra is megvolt a tervünk, ezt a cserék is bizonyítják. A szünet után megpróbáltunk visszajönni, akadtak lehetőségeink, és amikor már elhittük, hogy van esély, kaptunk még egy gólt, ami eldöntötte a mérkőzést. Ma a határozottság hiányzott leginkább a játékból, nem pedig a küzdőszellem.

A hazaiak szakvezetője, Vladimir Radenkovic álomfutballról beszélt sajátjaival és az első félidővel kapcsolatban.

– Jól kezdtünk, mondhatni, az elején álomfocit játszottunk, de a szünet után kicsit megzavarodtunk és volt egy szakasz, ami öt-tíz percig tartott, amikor nem tudtuk, miként reagáljunk az ellenfél futballjára. Ezt majd ki kell elemezni, hogy miért történt így. Viszont ekkor is voltak helyzeteink, nem is egy, és valóban, ha jobban figyelünk, még több gólt is lőhettünk volna ezekből a lehetőségekből – nyilatkozta a szerb szakember.

A DVTK továbbjutott, a ZTE FC számára pedig eddig tartott a kupasorozat. Nem egy alacsonyabb osztályú együttes ejtette ki, nem is az első körben, de persze jobb lett volna még egy kicsit a „kupaálomban” utaznia a kék-fehérek híveinek, ami tavaly a döntőig és az MK-diadalig tartott. A bajnokságban lesz feladat bőven, szombaton Kisvárdán szerepel a ZTE FC, fontos mérkőzés következik és biztosak vagyunk abban is: egészen biztosan nem egy felforgatott csapat fut majd ki a pályára... Arccal, a bajnokság felé!