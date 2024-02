Ha a klasszikust idéznénk, akkor a "helyzet fokozódik", hiszen az idei élvonalbeli kosárlabda-bajnokság régen tapasztalt sűrűséget produkál. A Falco KC és az Alba Fehérvár az a két csapat, amely teljesen elszakadt a többiektől, viszont a harmadik helyezett és az utolsó között csak négy győzelem a különbség. Gyilkos hajrá jósolható tehát az alapszakasz hátralévő hét fordulójára, és ezért nem jó, hogy a ZTE KK nem tudta gyarapítani győzelmei számát.

Szombaton az NKA Universitas Pécs vendége volt az immár Matthias Zollner irányításával érkezett Zalakerámia ZTE KK, de látszólag nem sok minden változott az előző hetek gyengélkedéséhez képest. Gyakorlatilag a mérkőzést nyitó egerszegi tripla után elveszett a fonal a zalaiak számára, a Pécs tulajdonképpen akkor és úgy szerzett kosarat, ahogy éppen a kedve tartotta. Így utólag a végül 93-81-es hazai sikert hozó találkozó már a második negyedben eldőlt, hiszen onnan már csak arra futotta a ZTE KK erejéből, hogy fusson az eredmény után, hogy aztán közelebb is kerüljön az ellenfélhez, de befogni nem tudta. Matthias Zollner a mérkőzés után kiemelte, hogy a második félidőben már jobban játszott csapata, ami igaz is, de meccset nem lehet(ett) nyerni ezzel...

Korábban, amikor a jelenleginél még jobban állt a tabellán a ZTE KK (most a 11. helyezett, de le és fel is mindenki nagyon közel van hozzá) is azt írtuk, hogy semmi nincs veszve és tulajdonképpen most is igaz ez. Csakhogy ehhez gyökeres fordulatra van már szükség. Mi úgy látjuk, hogy elsősorban lelkileg kellene gyorsan helyre rázni ezt a csapatot, hiszen jelenlegi állapotában ez tűnik a legnagyobb gondnak. Ha szombaton mindenki csak önmaga jó átlagát hozta volna, minimum egy éles meccs lett volna a Pécs elleni. Matthias Zollnernek három napja volt megismerni a csapatot múlt heti érkezése után és máris jött az első meccs, ezen a héten több ideje lesz már neki is jobban kiismernie magát a lehetőségek terén. Persze meg kellene már találni az ötödik légióst is, de csak arra várni egyrészt nincs idő, másrészt csak ebbe nem lehet kapaszkodni! A keret tagjai vannak annyira tapasztalt játékosok, hogy előző csapataikban is átélhettek hasonló helyzeteket, s nem először mondhatják nekik: össze kell kapnotok magatokat!

Szombaton egy fontos mérkőzés jön, de ezt a jelzőt innentől el kell felejteni, mert minden meccs fontos már. A Kaposvár lesz a vendég, amely azonos mutatóval áll, mint a zalaiak, és a hetedik helyezett...