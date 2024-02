– Amikor az ősszel Egerszegre érkezett, úgy fogalmazott, általában megtalálják a nehéz feladatok. Most is nehéz feladata van?

– Most sem könnyű a helyzet... – válaszolta Márton Gábor. – Ha történetesen gólaránnyal jelenleg mi lennénk valamivel a vonal felett, akkor is ugyanilyen nehéz tavasz elé néznénk. Legfeljebb lélektanilag lennénk akkor egy kicsivel jobb helyzetben.

– Nagyjából ugyanazzal a kerettel várják a tavaszt, mint amivel az ősszel befejezték. Mennyivel gondolja most erősebbnek a csapatot, mint volt pár hónappal korábban?

– Szerintem léptünk előre, de az, hogy nekem mi a véleményem, az egy dolog, hiszen minderre majd a bajnokik adják meg a választ. Én annyit látok, hogy fejlődött a társaság, de minden a mérkőzések eredményeitől függ. Ami biztos, hogy a srácok remekül dolgoztak a télen. Az is jó volt, hogy egy hetet Cipruson töltöttünk, remek körülmények között. Bízom benne, hogy mindez jó hatással volt az egész csapatra.

– Említette a Cipruson eltöltött egy hetet. Nem okozott gondot visszatérve a téli körülmények közé?

– Hála Istennek, amikor kint voltunk, idehaza akkor volt a leghidegebb, és miután visszatértünk, csupán egy, vagy két napot kellett műfüvön edzenünk. Utána már itthon is füves pályán tréningezhettünk, úgyhogy ebből a szempontból nem törhetett meg a lendület.

– Két érkező volt a téli felkészülés során, de ahogy korábban is elhangzott, folyamatosak a tárgyalások.

– Igen, a klub filozófiája, hogy megpróbál fiatal tehetségeket igazolni, bízva a fejlődésükben. Kiss Bencén és Vugyicska Balázson kívül is sok játékossal vette fel a klub a kapcsolatot, és most is azon dolgozik a vezetőség, hogy sikerüljön még erősíteniük.

– Árulja el, van konkrét játékos, hogy kit szeretne a csapat soraiban tudni?

– Közösen szeretnénk dönteni. Abban megegyeztünk a klubvezetőkkel, hogy csak azért ne hozzunk valakit, hogy igazoljunk. Sok szempontot kell figyelembe venni egy igazolásnál, ez most is igaz.

– Visszatérve a nyitányra. Az első két hétben négy bajnoki találkozó vár mindenkire. Lehet úgy fogalmazni, hogy már ekkor eldőlhetnek a nagy kérdések?

– Ha nem jönnek a pontok, akkor továbbra is nehéz lesz a helyzet. Ám én azt mondom, hogy akkor sem reménytelen a helyzet, de persze abban bízunk, s azért dolgoztunk, hogy minél előbb sikerüljön eredményesnek lennünk.

– A tabellát nézve ki lehet jelenteni, hogy háromcsapatos lesz a kiesés elleni harc?

– Ez azon múlik, hogy miként sikerül a rajt. Mondjuk ha azok, akik jelenleg hat ponttal járnak előttünk, gyengébben rajtolnának, változna a helyzet. Ettől függetlenül én nem szűkítem le három csapatra ezt a küzdelmet. Ahhoz ugyanis még éppen elég forduló van hátra, hogy forduljon a kocka.

– Jelenleg milyen állapotban van a keret, gondolva arra, küzdenek-e sérülésekkel, illetve betegségekkel a nyitány előtt?

– Szerencsére a felkészülés alatt csak egy-két napos kihagyások voltak, egyedül Huszti András hagyott ki betegség miatt a felkészülés idején ennél hosszabb időszakot. Összességében a csapat nagy része végigdolgozta a januárt, fizikálisan mindenki rendben van.

– Az első tavaszi ellenfél a Fehérvár lesz, amely az ősszel, különösen annak a végén lendületben volt, de meghatározó játékosok távoztak tőlük. Véleménye szerint más a mostani Fehérvár, mint volt az őszi?

– Nem lehet ezt így nézni. Az tény, hogy egy nagyon gólerős csatár távozott szombati ellenfelünktől, ugyanakkor igazoltak is. Nem lettek gyengébbek, hiszen náluk sem ez a cél. A nehézség inkább abban van, ami minden csapatra érvényes, hogy a szünetet követően miként és milyen gyorsan rázódik vissza a bajnoki ritmusba. Számunkra nem volt szerencsés, hogy az utolsó őszi mérkőzést az FTC-vel játszottuk, ott nem könnyű játszani, előtte viszont voltak a csapatnak jó periódusai. Nagyon bízom benne, hogy itthon megszerezzük a három pontot, hiszen más célunk nem lehet.

– A közönség úgy fogadta Márton Gábort az ősszel, hogy emlékeztek a négy évvel ezelőtti sikeres tavaszra, amit szintén Önnel ért el a csapat. Ugyanezt várnák el ismét…

– A futball a nézőkért, a közönségért van, ők sokat tudnak hozzátenni ehhez. Főleg akkor, amikor nem megy a szekér. Úgyhogy most is bízom abban, hogy mellénk állnak. Ezt már megtették akkor, amikor először voltam itt edző, de azt is hozzá kell tennem, nem lehet a két csapatot és a két helyzetet összehasonlítani. Én azért vállaltam másodszor is el az egerszegi kispadot, mert ismerem ezt a közeget, tudom, hogy képes segíteni a csapatnak. Viszont a játékosokon is sok múlik. Azon, hogy ők mennyire lesznek bátrak, mennyire lesznek vállalkozók, és mennyire alkotnak majd egy csapatot a célok érdekében.