A csütörtöki nyitónap magyar szempontból úgy kezdődött, hogy a Dénes Eszter, Péni István és a Mészáros Eszter, Pekler Zalán összeállítású magyar puskás vegyescsapat sem jutott a legjobb négy közé, így lemaradt az éremmérkőzésekről: előbbi páros nyolcadik, utóbbi pedig tizedik lett.

A kontinensviadal első kvótaversenye, a női pisztolyosok küzdelme volt az Audi Arénában, ahol 64-en léptek lőállásba. A 60 lövéses alapverseny a magyarok többségének kifejezetten nehezen indult, a tavalyi világbajnokságon negyedik, és ezzel olimpiai kvótát szerző Fábián Sára, illetve a BEFAG keszthelyi Erdész LK tokiói olimpikonja, Major Veronika is sokat hibázott, ezért mindketten több alkalommal is kiültek pihenni és átgondolni a folytatást. A még junior korú Jákó Miriam szintén nem indított tökéletesen, de viszonylag jó ritmusban lőtt és 575 körös összeteljesítményénél egyedül az osztrák Sylvia Steiner (577 kör) tudott jobbat. Major Veronika különösen az utolsó két sorozatban remekelve (98, 97 kör) - még a fináléhoz is nagyon közel került, 571 körével egyetlen körrel szorult ki a legjobb nyolc közül és végül a tizedik helyen végzett. A tavalyi világbajnokságon ezüstérmes magyar trió 1709 körrel fejezte be a viadalt és a második ukránokat összességében nagy, hatkörös előnnyel megelőzve szerezte meg az aranyérmet. A harmadik helyen a lengyel hármas végzett.

– A világbajnokságon tavaly csak a kínaiak előztek meg minket, úgyhogy az volt a realitás, hogy győzzenek a lányok – mondta a csapat diadaláról Pál-Plichta Györgyi pisztolyos szakágvezető. – Az egész magyar csapatból Jákó Miriam az egyetlen, aki juniorként tudott bekerülni a felnőttek közé és most az alapversenyben a tudásának megfelelően, gyönyörűen koncentrálva lőtt. Neki nagyon örülök.

A szakember Major Veronika teljesítményével kapcsolatban az alapverseny elejét sajnálta, megemlítve, hogy akkor még nem volt elég koncentrált.