A számokból kiindulva nem kell „félnie” a ZTE FC-nek a Pancho Arénában esedékes vendégségtől. A két csapat eddig 13 NB I.-es meccsen találkozott, s 5 ZTE-siker mellett 4 döntetlen, illetve 4 PAFC-győzelem a mérleg. A ZTE felcsúti fellépései tekintetében még biztatóbb a kép, hiszen az eddigi öt találkozóból egy-egy vereség és döntetlen mellett hármat megnyert a ZTE.

Legutóbb szeptember végén játszottak egymás ellen, és akkor, a ZTE Arénában 1-1-es döntetlen született. Szombaton tehát a ZTE FC nyert, a Puskás viszont kikapott Pakson. Bedi Bence, a zalaiak középpályása pedig (aki a nyitányon, Antonio Mance második találatánál gólpasszal jelentkezett) most sem mondana le a győzelemről. Lapunknak pedig elmondta: a Fehérvár ellen megérte kicsit kivárnia:

– Visszanéztem a mérkőzés felvételeit, és látszott: ha előbb adom a labdát, akár les is lehetett volna az akció. Egyébként ezt a megoldást, az ellenfél által szabadon hagyott területekbe belőtt labdát sokszor alkalmazzuk, hiszen gyors támadóink vannak.

– Nagy kő esett le a szívükről ezzel a győzelemmel?

– Minden meccs fontos, egy tavaszi nyitány azonban talán még inkább az. Éreztük, hogy jó lenne már az elején megkezdeni a pontgyűjtést. Utóbb az is kiderült, hogy a többi találkozó eredménye a mi szempontunkból jól jött ki. Ezt kellene folytatnunk, vagyis azt a lendületet, amit szombaton mutattunk. Ha ugyanilyen szervezettek leszünk hátul a Puskás otthonában is, szerintem joggal bizakodhatunk. Ők kikaptak vasárnap, biztosan nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen javítani szeretnének. Nem fogunk tartalékolni, s bár egy hét alatt három mérkőzés vár ránk, de mindegyik ugyanolyan fontos. Teljesen mindegy, milyen összeállításban kezdünk, nem fogunk gyengülni, hiszen szombaton is láthatta mindenki: aki beszáll a kispadról, az is hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez.

– Jót tett a siker az önbizalmuknak?

– Remélem, igen, de ezzel nem volt gond ellőtte sem, tudtuk, hogy mit szeretnénk elérni. Azt gondolom, hogy a szombati játék képe szintén ezt mutatta, hiszen sok helyzetet dolgoztunk ki, akár még több gólt is szerezhettünk volna. Ezt a játékot kell folytatnunk.

A ZTE FC-nél most az a kérdés, hogy Stefanos Evangelou – aki orrtörést szenvedett szombaton, amikor lekönyökölték – bevethető lesz-e. Arcvédő maszkot kap, de, hogy már Felcsúton pályára küldi-e Márton Gábor, az csak szerda este derül ki.