– Korábban meghívott vendégekkel tartottunk hasonló esteket, most viszont a zsűri választottak ki a legjobbakat a versenyzők közül, akik újra bemutatkozhatnak a közönségnek – mondta el Meretei-Simon Beáta, a Press Dance TSE vezetője, hozzátéve: egy meghívottjuk azért akadt, néptáncosokat kértek fel, hogy a hagyományok is helyet kapjanak a műsorban. – Úgy gondoljuk, ezen a rendezvényen nem a versengés a legfontosabb, sokkal inkább a tánc ünnepének szánjuk. Az a célunk, hogy a gyerekek, illetve az edzőik és a szüleik is a lehető legjobban érezzék magukat, kapcsolatok épüljenek, tudjanak közösen örülni egymás teljesítményének. Reméljük, hogy ez a gálaesttel kapcsolatos változás is elősegíti, hogy a törekvésünket siker koronázza.

A Press Dance elnöke még elmondta: úgy érzik, kinőtték a Mindszenty-csarnokot, mely az elmúlt három évben otthont adott a kupának. Hogy mi lesz a megoldás a problémára, azt a jövő évi, tizenharmadik versenyig lesz idő kitalálni.