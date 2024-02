Nagyon szép és egyértelmű sikert aratott a hétvégén a kék-fehér csapat, a megérdemelt győzelemnek pedig sok „apró” összetevője volt. Említhető ebben a sorban Kiss Bence, aki a télen éppen a KTE-től érkezett Zalaegerszegre, most pedig agilisan futballozott, gólt lőtt, és elérte az alapcélkitűzést, amit vélhetően állított magának erre a délutánra: megmutatta előző klubjának, hogy kár volt lemondani róla.

Fontos momentum volt, hogy a zalaiak ki tudták kapcsolni a játékból a Kecskemét legjobbját, Horváth Krisztofert. A zalai származású középpályás megmozdulásai ugyan mutatták, hogy nem véletlenül számolnak vele immár a válogatottnál is, ám a zetéseknek (és elsősorban is Bojan Sankovic-nak) sikerült elérniük, hogy ezúttal csak egy sárga lappal tudta beírni magát a jegyzőkönyvbe. A hazaiak igen szigorúan védekeztek Horváthon, aki sokszor került a földre és láthatóan nem ízlett neki ez a kiemelt figyelem. Nem voltak ezek a faultok különösebben durvák, de arra alkalmasak voltak, hogy kizökkentsék a ritmusából a vendégek játékosát, aki ahelyett, hogy felvette volna a kesztyűt, reklamálásba fektette az energiáját.

Ilyen szituáció vezette fel azt az esetet is, amikor a második zalai gól előtt Sankovic megszerezte Horváthtól a labdát. Nem mondom, lehet, hogy volt egy kis láb abban a szerelésben, de talán tudat alatt a korábbi reklamálások is szerepet játszottak abban, hogy a játékvezető továbbot intett.

Persze önmagában a labdavesztés még nem lett volna elég a zalai gólhoz, a sikerhez kellett például Oleksandr Safronov is. A labda ugyanis hozzá került, ő pedig ebben a helyzetben nem biztonságra játszott: tuti hátsó oldalpassz helyett váratlant húzott, szélvészként megindult előre, jó hatvan méteren át sprintelt Horváthtal a nyakán (akinek becsületére kell említeni: nem rúgta fel ellenfelét), majd gólpasszt adott Croizet-nek. A ZTE-nek a szünet előtt nagyon jól jött a második gól, ahhoz pedig kellett ez a kockázatvállalás.

Az egyöntetűen jól teljesítő zetések közül kiemelhető még az első hazai találkozóján csereként pályára lépő Gruber Zsombor. A Fraditól kölcsön vett fiatal támadó aktív volt és szinte minden megmozdulásra érdemes volt a feljegyzésre: remek szöktetés, jó lövés és veszélyes fejes is volt a sorban, majd a meccsét góllal koronázta meg. Igaz, az összes feladata közül ez volt a legkönnyebb ezen a napon, de egy csatárnak az is a dolga, hogy jókor legyen jó helyen, és ez sem megy mindig mindenkinek.

A ZTE FC parádés tavaszi menetelésének hála immár 11 pontra van a jobbik kieső helyet elfoglaló Kisvárdától. Miközben a Diósgyőr (igaz, egy meccsel kevesebbet játszva) csak jobb gólkülönbségével előzi meg a kék-fehéreket, majd a Kecskemét 2, az MTK 3, a Debrecen 4, a 4. helyezett Puskás pedig 6 pontra van.

És máris sorjáznak az újabb feladatok: kedden Diósgyőrben Magyar Kupa nyolcaddöntő vár Márton Gábor csapatára, mely aztán a bajnokságban szombaton Kisvárdára látogat. Márton Gábor együttese már hétfőn útra kelt és szombat estig nem is tér vissza a keleti országrészből. Az egerszegiek a keleti „hadjáratukhoz” Mezőkövesden verik fel tanyájukat, hiszen innen utaznak át kedden Miskolcra, majd itt töltik az időt egészen szombatig, amikor Kisvárdára utaznak át. A keddi találkozón, ráadásul címvédőként, a ZTE FC számára a célkitűzés a továbbjutás, de persze igen nehéz dolguk lesz a zalaiaknak. A DVTK a szombati, 4-0-s sikerével az FC Fehérvár ellen, egészen biztosan egy jó adag önbizalmat is elraktározhatott magának, ráadásul az új edző, Vladimir Radenkovic most már jobban megismerhette csapatát, akit két hete neveztek ki. Ám, a ZTE FC-nek sem kell éppenséggel a szomszédba mennie sikerélményért, hiszen remek sorozatban van! Az kérdés lesz, hogy akár diósgyőri oldalon, de akár Márton Gábor is, miként rotálja majd csapatát. A szombati mérkőzésen sérülés miatt lecserélt Yohan Croizet például nem biztos, hogy pályára lép, sokkal inkább a szombati, Kisvárda elleni találkozóra épülhet fel biztosabban. A két együttes legutoljára - már Márton Gábor irányításával december 3-án szerepelt a DVTK otthonában és 3-0-ra a ZTE FC nyert MIM Gergely duplájával, valamint Ubochioma Meshack találatával.

A MOL Magyar Kupában egy mérkőzés dönt a továbbjutásról, a rendes játékidő után hosszabbítás, illetve büntetők következhetnek.