Mint beszámoltunk róla, Muszil Ágnes, a Zalaszám ZAC sportolója szombaton megnyerte a női 1500 méteres számot (4:15,04), vasárnap pedig 800 méteren (2:06,59) is dobogóra állhatott, hiszen ezüstérmesként végzett. Góczán István edző, aki a kezdetektől irányítja a futónő munkáját, elmondta: Muszil Ágnes mindkét számban egyéni csúcsot ért el. Bella Attila, a Zalaszám-ZAC ügyvezetője e sikerek kapcsán kiemelte versenyzőjük példamutató hozzáállását, aki vasárnap délután még Nyíregyházán futott, hétfő reggel pedig Pécsett zárthelyi dolgozat várt rá az egyetemen...

– Számunkra Ági révén nagyon eredményes volt ez az országos bajnokság – állapította meg az ügyvezető. – Eddig négyszáz és nyolcszáz méteren futott, de az őszi csapatbajnokságon bevállalta az ezerötszáz métert is, és úgy tűnik, hogy ez jó döntés volt részéről és edzője, Góczán István részéről is. Úgy tűnik, hogy most már a nyolcszáz mellett a hosszabb táv lesz a másik fő száma. Azt meg kell jegyezni, hogy Muszil Ágnes Pécsett tanul nappali tagozaton, de olyan feszes az órarendje, hogy gyakorlatilag egyedül edz. Eddig a pécsi klub tagjaival tudott tréningezni, de most már szinte csak egyedül tudja az előírt edzést teljesíteni és csak a hét végén, amikor itthon van, akkor tud edzőjével együtt készülni. Mi így, ebből a szempontból is értékeljük versenyzőnk eredményeit, akinek a szorgalma és a hozzáállása példamutató. Góczán István edzővel is remek a kapcsolata, s hogy a fejlődését szemléltessük: Muszil Ágnes a fedett pályás szezonban minden egyes futása alkalmából megjavította a legjobbját.

A Nyíregyházán szerepelt Zalaszám-ZAC küldöttsége, elöl éremmel a nyakában Muszil Ágnes

Forrás: ZAC

Ami a Zalaszám ZAC többi versenyzőjének eredményeit illeti, Nagy Pálma a 60 méteres síkfutásban B-döntős volt, de mint megtudtuk, sérüléssel is bajlódott, a fiatalokkal kiegészült váltó pedig hozta az elvárhatót.

50. fedett pályás atlétiukai bajnokság, Nyíregyháza. Nők. 1500 m: 1.Muszil Ágnes 4:15,04 (edző: Góczán István). 800 m: 2. Muszil Ágnes 2:06,59. 60 m "B" döntő: 8. Nagy Pálma 7,98 (edző: Kámán Ferenc). 4x400 m 7. Zalaszám-ZAC (Nagy Pálma, Gyenese Zsófia, Bognár Emma Zsófia, Muszil Ágnes) 4:06,76 (edző: Góczán István, Kámán Ferenc).