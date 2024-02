Február 14. az idén nem csak Valentin-napra esett, hanem ez a dátum volt a hazai labdarúgásban az átigazolási időszak utolsó napja is. Aki azt hitte, hogy a ZTE FC együttese korábban már kimerítette minden lehetőségét a kerete kialakítására, akár tévedhetett is, mindenesetre a rutinosabb futballszeretők azért mindig úgy vannak ezzel is: bármi megtörténhet még az utolsó napon is.

Nos, a ZTE FC-vel is ez esett meg, de talán nem úgy, nem abba az irányba, mint sokan talán tippeltek volna. A ZTE FC ugyanis nem igazolt, hanem a nyárig kölcsönadta Huszti Andrást az Újpest együttesének . A védő 2022-ben érkezett a ZTE FC együtteséhez, eddig összesen 58 találkozón szerepelt a kék-fehéreknél.

A most zajló szezonban 15 találkozón jutott szóhoz Huszti András, ebből tízszer kezdőként.