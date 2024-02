Hogyne jött volna ki jól belőle, hiszen helyet cserélt a Mezőkövesddel, ráadásul pontelőnybe került vele szemben, ahogy a sereghajtó Kisvárdától is távolodott. Mindkét rivális kikapott, ahogy az Újpest is, melyet három pontra megközelített most a zalai együttes. A szombati meccs hőse egyértelműen Antonio Mance volt, a zalai támadó, aki két remekbe szabott gólt szerzett, a harmadikat meg tulajdonképpen "előkészítette", hiszen az ellene elkövetett szabálytalanság után megítélt szabadrúgásból talált be Yohan Croizet.

Nos, szerdán egykori együttese ellen léphet pályára Antonio Mance, akinek egyre nő az ázsiója. A ZTE FC pedig önbizalommal telten várhatja az újabb fellépését, de nyilván nem elbizakodottan még a szombati szép sikertől, és nem is hinnénk, hogy akárcsak a jele is mutatkozna ennek a csapat tagjai körében. Mindenki tisztában van vele, hogy hosszú még az út a bajnokság végéig, viszont az a fajta fegyelmezettség, amit szombaton mutatott az együttes, az reményt keltő. A ZTE FC esetében a rajt előtt azt lehetett megjegyezni, hogy nem igazolt, nem erősített különösebben, hiszen a nyitányig csak két játékos érkezett. Az egyik téli szerzemény, Kiss Bence viszont kezdett szombaton és a középpályás első egerszegi fellépése kifejezetten jól sikerült. Az első zalai találatnál például ő ívelte be a szögletet, amit Mance egy egészen parádés mozdulattal csúsztatott a kapuba.

Nyilvánvaló, hogy a ZTE FC-nél nem mondtak le a február 14-ig tartó átigazolási időszakban a további erősítésekről. Ennek bizonyítékául hétfőn jelentette be a klub, hogy megállapodott az izraeli-portugál Guy Hadidával. A 29 éves támadó középpályás az ukrán Csernomorec Odessza csapatát erősítette az elmúlt egy évben és hétfőn meg is érkezett már Zalaegerszegre. Vélhetően – ha nem is tömegével – lesznek még bejelentések a klubnál, de a legfontosabb most, hogy a héten sorra kerülő két találkozóból lehetőleg pozitív mérleggel kerüljenek ki a kék-fehérek.

Szerdán (20.00) a Puskás Akadémia vendége lesz Márton Gábor együttese, majd vasárnap, a nézőbarátnak egyáltalán nem nevezhető 19.45-ös nyitánnyal a Mezőkövesd érkezik a ZTE Arénába.