ZTE FC - Mezőkövesd-Zsóry FC 1-1 (1-0)

Zalaegrszeg, ZTE Aréna, 1998 néző. Jv.: Káprály (Szalai, Bescséri).

ZTE FC: Dombó - Várkonyi, Evangelou, Safronov - Szendrei, Sankovic, Bedi (Croizet, 69.), Kiss B., Mim - Mance (spoljaric, 77., Sajbán. Vezetőedző: Márton Gábor.

Mezőkövesd: Kovácsik Á. - Kojnok (Babunski, 46.), Lukic, Beriasvili, Szivacski - Brtan (Cseke, 64.), Gomis - Hedlund (Szalai, 46.), Molnár (Bőle, 46.) Sampeiro - Drazic. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gólszerzők: Bedi (11.), Beriasvili (68.).

Sárga lap: Kiss B. (76.), illetve Lukic (34.), Beriasvili (74.).

Kettőből kettő, illetve kettőből egy sem... Így várta a két csapat a vasárnap esti találkozót, már ami a tavaszi győzelmek számát illeti. Noha a Mezőkövesd - azonos pontszámmal - a tavaszt még a ZTE FC előtt várta, de az egerszegiek a vasárnap esti találkozójuk előtt már hat ponttal előzték meg Kuttor Attila csapatát. Úgy várta a ZTE FC ezt a meccset: amennyiben idei harmadik találkozójukat is behúzzák, már kilenc pontra nő az előnyük a kövesdiekkel, és tízre a Kisvárdával szemben. Vagyis, a két utolsó ellenében... A kiesés elleni harc szempontjából illett is a tipikus "hatpontos" jelző erre az összecsapásra.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője csak annyira nyúlt bele a kezdőcsapatába, amennyire megkövetelte az egy hét három mérkőzés tempó. A kispadon már ott volt a hét elején igazolt izraeli Guy Hadida, viszont az FTC-től pénteken kölcsönkapott Gruber Zsombor egyelőre még nem szerepelt a nevezettek között. A másik oldalon Kuttor Attila szintén változtatott, az ő esetében viszont ez leginkább amiatt volt indokolt, hogy megtalálja azt az összetételt, ami eredményesebbé teheti együttesét, de persze az egerszegiek és a hazai drukkerek is abban bíztak, hogy nem vasárnap este következik be mindez.

Ami nem hiányzott, az az eső.

Leszakadt az ég a kezdésre és még a szél is felerősödött, ami alaposan próbára tette a pályán lévők dolgát. A 11. percben pedig már vezetett a ZTE FC. Szendrei jobb oldali beadását nem tudták kivágni a védők, a lecsorgó labdára Bedi érkezett és az ötös jobb oldali sarkától laposan lőtt a hosszú sarokba, 1-0. Hazai szempontból a jó kezdés adott volt és az is látszott, hogy a ZTE FC továbbra is támadásban maradt, a Mezőkövesdnek pedig látszólag nem volt válasza a bekapott gólra. Nem jutott el a zalai kapu előterébe, rendre megállították a ZTE játékosai a próbálkozásaikat. Az eső továbbra is kitartott, ami miatt csúszós volt a talaj és ez sok galibát okozott mindkét fél játékosainak. A 41. percben Szendrei lövésénél csaknem meglett a második egerszegi találat is, de lövése épp, hogy elkerülte a jobb alsó sarkot. A hazaiak alapfelállása működött (3-5-2, vagy ha úgy tetszik, 5-3-2...), lezárták a széleket, így a Mezőkövesd nem jutott el helyzetig.