A magyar sportlövőknek jelenleg egy-egy puskás és pisztolyos kvótája van a párizsi játékokra Pekler Zalán (puska) és Fábián Sára Ráhel (pisztoly) révén. Győrben összesen nyolc olimpiai helyet osztanak, a kvalifikációs szabályok szerint ugyanakkor a verseny országonként maximum négy-négy kvóta megszerzésére ad lehetőséget, mivel minden számban nemzetenként csupán egyet lehet megkaparintani.

A férfi légpuskásoknál Pekler Zalán, Péni István és Somogyi Péter, a ZTE SKK versenyzője alkotja a magyar együttes. Somogyi Péter a sikeres válogatók után került be a csapatba, hétfőn pedig még egészen más szerepkörben volt jelen a győri Eb-n, hiszen Kálmán Bálint edzőjeként szorított junior Európa-bajnok tanítványáért.

– Óriásit versenyzett Bálint, olyan jó teljesítménnyel, hogy ennél jobbat szinte nem is lehet kívánni - mondta el Somogyi Péter, amikor a rajt előtt megkerestük. - Azt az eredményt, amit lőtt az alapversenyben (628.3 kör - a szerk.), bevallom, én is elfogadnám. A döntőben pedig olyan magabiztosan lőtt, hogy öröm volt nézni. A svéd versenyző, aki második lett, tavaly Kairóban felnőtt világbajnoki címet szerzett, úgyhogy ez a győzelem most ezért is nagyon értékes. A magam részéről a győri Eb-n tisztességes helytállást várok, megteszek mindent, amit tudok. Nagyon erős a mezőny, csapatban mindenképpen bízok én is egy jó eredményben.

A légpuskások versenyire pénteken kerül sor.

A női légpisztolyosoknál a BERFAG Keszthelyi Erdész LK tokiói olimpikonja, Major Veronika képviseli az Eb-n a zalai színeket. Major Veronika a nemzetközi mezőnyben is az egyik legjobbnak számít, jelenleg ugyanis lég- és sportpisztolyban is a világranglista elején található. A 26 éves sportoló Győrben döntőt vár magától, de nem ő az egyetlen magyar női pisztolyos, aki kvótát nyerhet az Európa-bajnokságon, mivel a tavalyi világbajnokságon Fábián Sárával és Majorral együtt 10 méteren csapatban ezüstérmes Jákó Miriam is képes lehet a bravúrra.

– Azt gondolom, hogy jól sikerült a felkészülés, a nemzetközi versenyeken pedig jó eredményeket értünk el, ezért azt hiszem, joggal várjuk el a lányoktól, hogy döntős helyezéseket érjenek el és ha már döntőbe jutnak, akkor kvótát is tudnak majd szerezni - mondta az MTI-nek Pál-Plichta Györgyi, a pisztolyos szakág vezetője.

A légpisztolyos számokat csütörtökön rendezik az Eb-n.