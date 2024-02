Szombathelyi MÁV Haladás VSE - FC Nagykanizsa 0-4 (0-2)

Szombathely.

FC Nagykanizsa: Kálovits - Varga D., Kovalovszki, Szanyi, Zsemlye - Szilágyi, Godzsejev, Winkler, Szökrönyös D. - Kondor, Lőrincz B. csere: Bence Sz., Józsa Á., Horváth K., Sági, Pintér.

Gólszerzők: Szilágyi 2, Lőrincz B., Zsemlye.

Ezúttal Szombathelyen lépett pályára az NB III. Délnyugati-csoportjában szereplő és a tavaszi rajtra készülő kanizsai együttes, melynek ellenfele az Északnyugati-csoportban érdekelt vasi együttes volt. A két csapat más-más szerepet tölt be a maga csoportjában, és ez látszott a találkozón is . Az élbolyhoz tartozó kanizsaiak már az első félidőben két góllal vezettek a fiatal, és ebből következően, a bajnoki mezőny második feléhez tartozó Haladás VSE ellen. nevezhetjük persze a Haladás második együttesének is az NB III-as szombathelyieket, akik ellen a második félidőben sem változott mega játék képe. A Nagykanizsa újabb két gólt szerzett, ezzel biztossá téve a győzelmét.

- Örülök a győzelemnek, főleg annak, hogy gól nélkül hoztuk le ezt a találkozónkat is - értékelt Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa szakvezetője a találkozót követően. - Továbbra is még nagy terhelést kapnak a fiúk, ez érződött kissé még és kevesebben is voltunk ezen a találkozón, ugyanis voltak hiányzóink. Ennek ellenére jó meccset játszottunk és készülünk tovább.

Major Ernő és János Norbert betegség miatt hiányoztak, Szabó Patrik pedig egy sérülés miatt, de mint Gombos Zsolt elmondta, hamarosan ők is újra csatlakoznak a csapathoz. A bajnokság tavaszi nyitánya előtt már csak egy mérkőzés vár a kanizsaiakra, ami gyakorlatilag a főpróbát is jelenti a március 3-i rajtra. Szombaton (11.00) a horvát NK Koprivinca lesz az ellenfél az Olajbányász-pályán.