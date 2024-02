A ZJSE kertvárosi bázisán lezajlott összejövetelen Varga Zoltán, az egyesület elnöke elmondta: nagy örömükre már az ötödik helyi céggel sikerült kialakítaniuk hasonló szponzori kapcsolatot.

– Valóban nagy öröm ez, egyrészt mert úgy érezzük, hogy a város sikeres vállalkozásai értékelik azt a munkát, amit az edzőink, illetve a sportolók elvégeznek nálunk – fogalmazott az elnök. – Másrészt pedig minden forintra nagy szükségünk van, hiszen nem szeretnénk engedni a színvonalból, továbbra is biztosítani akarjuk a feltételeket a sportolóinknak. A működésünket a helyi önkormányzat támogatása alapozza meg, sokat jelent az országos szövetség segítsége és a szülők hozzájárulása is, de a szponzorok nélkül is lyukak lennének a költségvetésünkben.

Varga Zoltán elmondta még: az egyesület teljes létszáma jelenleg 100-110 között mozog, míg a versenyzői létszámuk 60 fő körül van. Az első számú egerszegi cselgáncsozó Mátéfi Gábor, aki tagja a junior magyar válogatott csapatnak, korosztályában bajnok, míg a felnőtt-ob-n legutóbb harmadik lett. A ZJSE szakmai munkáját ifj. Nagysolymosi Sándor irányítja, a kicsikkel Korpos Judit foglalkozik, a nagyobbakat Márton Tibor és Varga Zoltán edzi, míg az erőnléti tréningeket Kutai Marcell irányítja.