A 2008. óta jegyzett párharc első 5 meccséből az egerszegiek négyet is megnyertek, majd jött a fordulat. Bár a teljes igazsághoz tartozik, hogy a háromkörös bajnokság sajátosságai miatt ebből a hét nyeretlen mérkőzésből ötöt is idegenben teljesítettek a zalai kék-fehérek, akik közben a maradék két hazai összecsapáson két döntetlennel (1-1 és 0-0) a nyeretlenség mellett veretlenek is maradtak a párharcban. A kecskeméti találkozók mérlege viszont valóban elég szomorú, az öt vereség alkalmával a Zete csupán két gólt (Bedi, Mance) szerzett és tavaly például áprilisban 3-0-ra, majd októberben 3-1-re nyertek a hazaiak.

De mikor lehetne inkább esély megtörni ezt a negatív szériát, ha nem most, amikor a ZTE FC a tavaszi eredmények alapján a mezőny legponterősebb csapata? És ez még akkor is nagy szó, ha a kék-fehérek a hibátlanul menetelő Fradinál úgy szereztek több pontot 2024-ben, hogy a címvédő egy meccsét elhalasztotta.

Márton Gábor vezetőedző együttese vitathatatlanul jó formában van, s ráadásul nem alsóházi riválisokkal szemben vitézkedik, hiszen olyan élcsapatokat is legyőzöt a közelmúltban, mint a Fehérvár, vagy az éllovas Paks. Ráadásul az egerszegiek kezét mostanában fogja Fortuna is, joggal reménykedhet tehát minden szurkoló, hogy szombaton végre sikerül két vállra fektetni a Kecskemétet.

A hazai csapatból különleges a meccs Kiss Bence számára, aki a télen éppen Kecskemétről került Zalába. A középpályás a zalai klub honlapjának így fogalmazott:

– Nehéz, fizikális meccsre számítok. Összeszokott csapat a Kecskemét, de mi is erősek vagyunk és tudjuk, hogy mit akarunk játszani. Lendületben vagyunk, minden meccset szeretnénk megnyerni és a saját szurkolóink előtt ez különösen igaz.

A két csapat között további kapcsolatot jelent az Egerszegen nevelkedett és immár válogatott Horváth Krisztofer, aki a szezonban eddig 22 meccsen 9 gólt és 8 gólpasszt jegyez. És biztosan nem akar leállni, hisz szeretne bekerülni az Európa-bajnokságra utazó nemzeti csapatba. Illetve az olasz élvonalbeli Torino kölcsönjátékosaként célja lehet a Seria A-ba való visszatérés is.

A ZTE FC szempontjából pedig nem alhanyagolható szempont az sem, hogy egy győzelemmel a csapat akár két helyet is előbbre léphet a tabellán, illetve az üldözőkkel, a nehéz meccs előtt álló Újpesttel, Kisvárdával és Mezőkövesddel szemben tovább javíthat a helyzetén.